Wannes Van Tricht bezorgt FC Lebbeke tegen Cappellen een punt in slotfase: “We zullen maar juichen, al is er ook teleurstelling”

Wannes Van Tricht werd de held van de avond, al had hij daarvoor de hulp nodig van invaller Thibau Dierickx. “Voor één keer hebben we de rollen omgekeerd. In de competitie kregen we al meermaals op het einde van een goede match het deksel op de neus. Nu konden wij de tegenstander een koekje van een eigen deeg geven door in de voorlaatste minuut te scoren. Thibau Dierickx gaf een perfecte voorzet tussen de doelman en de verdediging. Die kon ik binnenkoppen. Of we blij waren? Wij zullen maar juichen, al is er ook teleurstelling. Andermaal kregen we opnieuw geen loon naar werken. We speelden echt een sterke partij.”

Weinig efficiëntie

Bij Lebbeke is men al weken in hetzelfde bedje ziek. Wannes Van Tricht hoeft niet lang na te denken waar het probleem zit. “We tonen te weinig efficiëntie in de zone van de waarheid. De eerste helft was vrij evenwichtig, al kregen we in die periode al drie goede kansen. Toch kregen we een doelpunt tegen. Cappellen had nauwelijks voor dreiging gezorgd. Kort voor de rust konden ze dan toch een eerste keer uitpakken met een knappe combinatie. In de tweede helft hadden wij het betere spel. We gingen op zoek naar de gelijkmaker en in de laatste twintig minuten werd er nog op één speelhelft gevoetbald. Toch konden we slechts één keer hun doelman verschalken.”

Naar City Pirates

Zaterdag sluit FC Lebbeke het jaar af met een verplaatsing naar City Pirates. Omdat er dit jaar achttien ploegen in de reeks zitten, is het nog geen afsluiter van de heenronde. Die komt er pas in januari met een thuismatch tegen Diegem. “Het duel tegen City Pirates wordt heel belangrijk. De Antwerpenaren staan net achter ons in de rangschikking. Het zal draait om zes punten. Een goed resultaat tegen hen moet ons toelaten om met een goed gevoel de korte winterstop in te gaan.”