Wannes Van Tricht bezorgt FC Lebbeke een punt tegen Lyra-Lierse Berlaar: “Gelijkspel is logisch resultaat”

Halverwege de eerste helft bracht Wannes Van Tricht de thuisploeg op voorsprong. “We konden een tegenaanval op gang brengen. Vanop de linkerflank werd de bal perfect voorgezet tussen de doelman en de verdediging. Voor elke tegenstander zijn dat moeilijke situaties. Ik kon de bal aan de tweede paal in doel verlengen. Nadien kregen we zelfs de kans om onze voorsprong te verdubbelen. Dan had het wedstrijdscenario er misschien anders kunnen uitzien. We speelden in die eerste periode echt als een goed blok en de voorsprong was op dat moment ook verdiend.”

Moeizamere tweede helft

Na de rust eiste Lyra-Lierse Berlaar nadrukkelijk de bal op en kreeg Lebbeke het een pak moeilijker. Wannes Van Tricht bevestigt. “Ergens was het logisch dat de tegenstander meer druk ging uitoefenen. We kregen het moeilijk en Lyra-Lierse lukte de gelijkmaker. Als ik de volle negentig minuten overschouw, is een gelijkspel een logisch resultaat. Wat ik van dat punt vind? Het is wat dubbel. Rechtstreekse concurrent Turnhout won zaterdagavond. Vanuit dat oogpunt deden we geen goede zaken. Anderzijds kan je ook stellen dat ieder punt voor ons in deze fase van de competitie van tel is. Vooraf denk ik wel dat we hadden kunnen leven met een gelijkspel. Lyra-Lierse Berlaar beschikt echt wel over een goede ploeg die na tweeëntwintig wedstrijden te laag geklasseerd staat in de rangschikking.”