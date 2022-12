Wannes Magdelijns na brons op eerste BK sprint voor elites: “Tweede deelname en net als vorig jaar bij de junioren op het podium”

Voetbal Jupiler Pro League Siebe Schrijvers (OHL): “Gelijkspel tegen Club Brugge mooi om het nieuwe jaar in te gaan”

“Wij zijn blij dat we dankzij onze late goal een punt behaalden bij Club Brugge. Zo blijven wij in de top acht en het is mooi om zo het nieuwe kalenderjaar in te stappen”, zei Siebe Schrijvers, die in minuut 81 inviel en de assist gaf voor de late gelijkmaker van Nsingi.

27 december