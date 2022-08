Wannes Heylen triomfeert in Oetingen: “Misschien had ik toch meer moeten inzetten op de koers”

Het verhaal van Wannes Heylen is onwaarschijnlijk. Tot de juniores reed hij in het peloton rond. Daarna stopte hij de wieleractiviteiten om zich te focussen op zijn studie geneeskunde. “Zes jaar lang heb ik bij wijze van spreken de fiets niet aangeraakt. Alle tijd ging naar de studie. Op zich heb ik daar nu misschien wat spijt van. Geneeskunde is een lange en moeilijke studie, maar je moet niet vaak verplicht naar de les gaan. Misschien had ik toen wat meer moeten inzetten op de koers. Na mijn zes jaar algemene geneeskunde heb ik drie jaar inwendige ziekten gestudeerd. Die zijn nu ook achter de rug. In oktober volgen drie jaar cardiologie. Dan zal ik volledig afgestudeerd zijn (lacht). Die studie moet je trouwens in een juiste context zien. Ik werk momenteel al als assistent. Een vaste thuishaven heb ik nog niet. Drie jaar geleden liep ik stage in Bonheiden. Nu ben ik in het Gentse UZ aan de slag. Ik weet dat ik in de toekomst ook nog naar Sint-Niklaas zal trekken. Of ik me als toekomstig cardioloog geen zorgen maak als ik op de fiets een hartslag van tweehonderd slagen haal? Niet echt. Sporten blijft gezond, al is topsport misschien niet het meest gezonde. Sporten blijft voor het hart echter altijd beter dan niets doen.”