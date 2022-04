Wannes Haemels verlaat KFC Nijlen na 10 jaar voor Berlaar-Heikant: “Koste wat kost afscheid nemen in schoonheid”

Wannes Haemels bracht Nijlen vorige week op gelijke hoogte tegen De Kempen en zo had de 30-jarige verdediger zijn aandeel in de 1-2 zege. Een belangrijke driepunter, want de tweede seizoenshelft van de Nijlenaren stelde lange tijd zo weinig voor dat zelfs een degradatie niet langer onmogelijk bleek. Maar de troepen van Kenny Thompson herpakten zich net op tijd en hebben na de recente 6 op 6 nog een zege nodig om zich helemaal van het behoud te verzekeren.

“Wij presteren écht beter onder druk”, aldus Haemels. “Na onze sterke prestaties voor Nieuwjaar dachten we te lang dat het wel vanzelf zou gaan. We waren wel gemotiveerd om wedstrijden te winnen, maar er is nog een verschil tussen willen winnen en daar iets extra voor doen of hopen dat je wint. Dat zat hem dan in aanpak van een wedstrijd en de voorbereiding er op. Het was allemaal minder scherp tot we beseften dat we wel eens in de problemen konden komen.”

Tot het uiterste

“En dan is het inderdaad een kwestie van die knop te kúnnen omdraaien. Mocht het de vorige weken niet gelukt zijn, zaten we nu echt in de miserie. Maar deze groep heeft zoveel kwaliteit en ervaring dat we daar eigenlijk niet aan mogen twijfelen. Het behoud is nu zo goed als zeker, maar ik hoop toch dat in die resterende drie wedstrijden nog eens tot het uiterste gaan. Met Lille, Zwarte Leeuw en Diest staan er nog mooie wedstrijden op het programma.”

“Ik zal mezelf in elk geval nog dubbel plooien, want ik wil hier koste wat kost afscheid nemen in schoonheid. Na tien jaar bij Nijlen worden het nog drie heel speciale wedstrijden. Waarom ik vertrek? Dat is een vraag ik mezelf ook heb gesteld. (lacht) Ik kon blijven, maar het voorbije jaar merkte ik dat de motivatie er niet altijd meer was. Dan was dit misschien wel het moment in mijn carrière om nog eens andere lucht op te snuiven.”

Familiaal Berlaar-Heikant

“Waarom Berlaar-Heikant als degradant uit de reeks? Men gaf daar echt blijk van me er graag bij te willen. Meer misschien dan ik bij Nijlen het gevoel had dat ze me écht wilden houden. Voorts biedt Berlaar-Heikant nog een echte familiale sfeer, spreekt hun manier van voetballen me aan en ook hun ambities. Ze willen bovenaan meedoen volgend jaar en het gesprek met trainer Timothy Heylen trok me helemaal over de streep. Ik kijk er naar uit, maar nu focus ik me alleen op Nijlen.”