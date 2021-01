Wannes De Beul: “We hebben in Gent iemand nodig die zegt: geef mij de bal maar ik maak hem wel af”

Aanjager nodig

“We beseffen dat de cijfers en de voorlopige resultaten niet in ons voordeel spreken”, weet Wannes De Beul. “We piekeren er ook over waarom het in de Edugo Arena dikwijls wel lukt en op verplaatsing niet. Gebrek aan frisheid na lange autoritten zijn een te goedkoop excuus. Alleen in Menen hebben we kansen gehad om een uitwedstrijd te winnen. Er sluipt soms een onverklaarbare gelatenheid in onze ploeg. Zeker wanneer we een voorsprong hebben opgebouwd, lijkt het voor sommigen vanzelfsprekend dat we die kunnen vasthouden. Dat mag niet. We hebben een aanjager nodig, iemand die de boel in brand steekt. Een type Jelte Maan van Maaseik. Onze aanvallers zijn technisch zeer bekwaam, maar er is geen enkele speler die op belangrijke momenten durft zeggen: “geef mij de bal maar”. Een lefgozer die durft afmaken, met het mes tussen de tanden. Als middenspeler is dat moeilijker, dan moeten alle acties perfect kloppen: receptie, blokoptie van de overkant, enzovoort. Bovendien pakken meer en meer ploegen uit met een krachtige topspinservice. Die poweropslag is ook een bijzondere kwaliteit van Maaseik. Overeind blijven en al dat opslaggeweld opvangen zal zaterdag een eerste opdracht zijn. Maar nogmaals, we hebben niets te verliezen. Zo’n wedstrijden tegen topteams kunnen bevrijdend werken. Het is al een maand geleden dat we konden winnen. We hebben nog twee kansen.”