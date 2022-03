Wambeek-Ternat doet goede zaken in promotiedebat na 2-0-winst tegen Melsbroek

Wambeek-Ternat moest nogal wat spelers missen. Trainer Yves De Corte geeft een stand van zaken. “Astorino is al vijf maanden geblesseerd. Dinsdag hervatte hij de training, maar hij herviel. Dat ziet er dus niet goed uit. Voor Collin en El Abed kwam de match tegen Melsbroek iets te vroeg. Sefgjini meldde zich ’s morgens ziek. De Koster was een week geschorst. Daardoor was het even puzzelen. Intussen hebben we ook een eerste inkomende transfer verricht. Branco Smits komt over van Denderhoutem. Hij is een verdedigende middenvelder die Tom Desmet zal komen vervangen. Tom stopt na dit seizoen. Hij is de enige basisspeler die moet vervangen worden.”

Gelijk opgaande match

In de topper tegen Melsbroek nam Wambeek-Ternat onmiddellijk het initiatief. Tot veel kansen leidde het niet. De bezoekers probeerden snel om te schakelen en waren voor de rust uiteindelijk ook het gevaarlijkst. De 0-0-rustscore was logisch, al claimde de thuisploeg een strafschop na een charge op Pinon. De ref zag er een schwalbe in. Na de rust nam Melsbroek het initiatief over. In de slotfase kon de thuisploeg alsnog toeslaan. Eerst kon Platteau een gemeten assist van Crauwels in doel verlengen. Daarna kopte Marchoul de 2-0 tegen de netten.

Eindronde leeft

Matthias Crauwels lag aan de basis van het kantelmoment. “In de eerste helft maakten wij het spel. Na de rust kenden we een moeilijk moment. Mijn assist op Platteau kwam op het juiste moment. Ik stuurde hem goed in de diepte, hij werkte keurig af. Meteen was de ban gebroken. Het was inderdaad geen gemakkelijke match, maar we misten toch nogal wat sterkhouders. Na drie gelijke spelen was het belangrijk om nieuw puntenverlies te vermijden. Het spelen van de eindronde begint nu toch echt te leven in de groep.”

Doelpunten: 72' Platteau (1-0), 77' Marchoul (2-0).

