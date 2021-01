Walter Roelants krijgt het zwaar in de Dakar, maar bijt door: “Het waren heel zware etappes met heel veel stof”

motorsportDe Belgische motard Walter Roelants (Husqvarna) die voor To Walk Again deelneemt aan de 43ste Dakar leverde op dinsdag zijn beste prestatie tot dusver. De Kempenaar eindigde 49ste op 2u53 van de winnaar en schoof op naar de 54ste plaats. Op woensdag kon hij nog een plek goedmaken in de voorlopige klassering. Op de vooravond van de zwaarste rit van de Dakar 2021 is de man uit Grobbendonk 53ste.

De tien gereden Dakaretappes beginnen stilaan hun tol te eisen voor Walter Roelants. “Het waren heel zware etappes met heel veel stof”, doet Walter Roelants zijn verhaal vanuit het bivak van de Dakar. “Als ik niet in de fout zou gegaan zijn op dinsdag, had een plek dicht bij de top veertig er zeker in gezeten. Ik zou in de einduitslag graag in de top vijftig eindigden. Om eerlijk te zijn, ik ben helemaal kapot.”

Quote Mijn vader heeft een dikke knie, kan er niet zo goed op steunen en zit nu bij de kinesithe­ra­peut. Hij is echt kapot Axel Roelants

Roelants is moe, maar wil doorzetten. “Mijn vader is vandaag een paar keer gevallen en zijn airbag is daardoor meerdere keren afgegaan”, zegt Axel Roelants, die zijn vader voor en na de etappes opvangt en hem bijstaat. “Hij heeft een dikke knie, kan er niet zo goed op steunen en zit nu bij de kinesitherapeut. Hij is echt kapot. Hij zegt dat het vat leeg is, maar dat de Dakar er bijna opzit. Dat het moet lukken. Woensdag was een iets minder zware etappe. Dat is anders wat donderdag betreft, want dat wordt een heel zware. Vrijdag is het dan de dag van de finish en die etappe zou eigenlijk haalbaar moeten zijn. Hij kijkt er wel naar uit, maar is nu echt moe.”

Het goede doel

Walter Roelants zet in de Dakar een bijzondere prestatie neer, want als hij op 15 januari over die toch wel beruchte finishlijn rijdt, zal hij met zijn zestig lentes de oudste Belgische solomotorrijder ooit aan de finish zijn. Met zijn deelname wil Roelants vooral centen inzamelen voor To Walk Again, het revalidatiecentrum waar zijn zoon revalideert na een zwaar motorongeval.

