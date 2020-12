Walter Roelants debuteert op zijn zestigste in de Dakar

MotorsportMet Walter Roelants neemt er voor het eerst in drie jaar nog eens een Belg deel bij de motards. Roelants is een voormalig BLM-kampioen motorcross. Op zijn zestigste maakt hij zijn debuut in de Dakar. Roelants wil met zijn deelname de organisatie van Marc Herremans ‘To Walk Again’ in de kijker zetten.

In 2014 kwam Joel Roelants tijdens de GP van Italië ten val en raakte verlamd. Zeven jaar later inspireert die val van zijn zoon Walter Roelants om deel te nemen aan de Dakar. “Ik ben een laatbloeier. Op mijn 21ste kocht ik mijn eerste motor en nam ik deel aan mijn eerste wedstrijd. In de jaren tachtig werd ik twee keer VLM-kampioen” zegt Walter Roelants. “Toen mijn kinderen begonnen met crossen, ben ik er op mijn 40ste mee gestopt. Omdat zij crosten bleef ik in het wereldje en beleefde ik de sport op een andere manier.”

Nadat zijn zoon Joel na een ongeval verlamd raakte, kroop Walter Roelants opnieuw op de motor. “Ik nam al eens deel aan een enduro” zegt Walter Roelants. “Maar eigenlijk ging dat steeds maar verder en verder. Op een dag kwam ik in contact met Dakaristen. Hun mooie verhalen prikkelden mij. Begin dit jaar heb ik de Dakar van heel nabij gevolgd waarna ik besloot om deel te nemen. Ik doe dit voor To Walk Again en voor mijn zoon Joel. Voor mij is het nu of nooit. Uitrijden is de ambitie al weet ik dat dit niet evident zal zijn. Voor mij is de Dakar één groot vraagteken. Hard rijden is geen probleem maar navigeren is nieuw voor mij. Hard rijden én navigeren, dat wordt een uitdaging.”

Roelants had graag als een ‘kistenrijder’ deelgenomen. Helemaal in zijn eentje, zonder team waarbij hij behalve rijden ook aan zijn motor zou moeten sleutelen. “Ik had dat heel graag gedaan, maar de mechaniek is meer een meer elektronisch geworden en dat is niet mijn ding. Vandaar dat ik met HT Rally naar de Dakar gaat. Zo kan er ’s avonds toch iemand aan mijn motor werken.”

Als Walter Roelants de finish in Jeddah haalt wordt hij de oudste Belgische motorrijder die die finish van de Dakar haalt. De laatste Belgische motorrijder die in de Dakar de finish haalde was Mikael Despontin (KTM) in 2013. De laatste Belgische motorrijder die aan de Dakar deelnam was Jeroen Ramon (Yamaha) in 2018.

De Dakar start zaterdag en eindigt op 15 januari.