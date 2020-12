Walter Meirhaeghe (FC Lembeke): “Tevreden dat er wat duidelijkheid komt”

“Ik ben vooral tevreden dat er wat duidelijkheid komt. De clubs weten weer waar ze aan toe zijn, al blijft het met twee woorden spreken. Ik vrees dat de eindejaarsfeesten toch weer wat zuurstof aan het virus zullen geven en dat er half januari weer een stijging van het aantal besmettingen zit aan te komen. Op dat moment zou het toch de bedoeling zijn van veel clubs om de trainingen weer op te starten en dan valt het toch wat af te wachten of de overheid ook het licht op groen zet. Maar goed, veel bestuurders van clubs zijn tevreden met de beslissing. De competitie volledig schrappen was ook een optie, maar voor veel clubs zou dat de doodsteek betekenen. En de clubs die minder gelukkig zijn met een heropstart zijn vooral de clubs die hun start misten. Zij moeten nu proberen de degradatie te vermijden.”

Bloedbad

Meirhaeghe is als voorzitter van FC Lembeke dagelijks in de weer voor de club. Hij beseft dat de sterkte van de clubs dit seizoen heel erg op de proef wordt gesteld. “Voor de meeste clubs is de kantine een hoofdsponsor en daar hebben we dit jaar nog nauwelijks deugd aan gehad. Bij een stopzetting van de competitie vrees ik ook dat sponsors hun geld terug willen en een aantal leden ook hun lidgeld terug zouden eisen. Dit alles zou voor een heus bloedbad kunnen zorgen, want eetfestijnen en toernooien om de clubkas te spijzen zijn er ook al niet. Veel clubs staat met het water aan de lippen en een stopzetting van de competitie zou voor hen wel eens het einde van het verhaal kunnen beteken. Wij zijn als club blijven verder werken en hebben goed geanticipeerd op de situatie. Wij organiseerden enkele acties en verlengden de overeenkomst met de sportieve staf en met negentig procent van de spelersgroep. Met die spelersgroep hebben we intussen een overeenkomst. Indien de kantines niet open mogen, spelen ze gratis.”