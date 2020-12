Walter Meirhaeghe (FC Lembeke) opgelucht met beslissing om te herstarten: “Tevreden dat er wat duidelijkheid komt”

Bloedbad

Meirhaeghe is als voorzitter van FC Lembeke dagelijks in de weer voor de club. Hij beseft dat de sterkte van de clubs dit seizoen heel erg op de proef wordt gesteld. “Voor de meesten is de kantine een hoofdsponsor en daar hebben we dit jaar nog nauwelijks deugd aan gehad. Bij een stopzetting van de competitie vrees ik ook dat sponsors hun geld terug willen en een aantal leden ook het lidgeld terug zou eisen. Dit alles zou voor een heus bloedbad kunnen zorgen, want eetfestijnen en toernooien om de clubkas te spijzen, zijn er ook al niet.”