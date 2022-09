Walid Houssane is goed aan het seizoen begonnen bij nieuwe club Tempo Overijse: “Ik moet - goals en assists samen - minstens aan 20 zitten dit seizoen”

“We zijn te laat in de match gekomen. Tijdens de eerste 30 minuten was het heel moeilijk”, blikt flankaanvaller Walid Houssane nog terug op vorig weekend. “We moesten twee doelpunten slikken en daarna zijn we wakker geworden. We namen de wedstrijd in handen en het waren wij die vanaf dan het tempo bepaalden.”

“Aanvoerder Delorge scoorde tweemaal voor de pauze. In de tweede helft hebben we alles gecontroleerd. Na drie minuten spelen scoorden Cocchiere en in minuut 69 maakte ik er 2-4 van. We wisten alle duels te winnen en hebben goed druk gezet toen we de bal verloren.”

“Dat ik wel vlot de weg naar doel weet te vinden dit seizoen? Klopt. Ik scoorde vier keer in de Beker van België. Twee keer in de vriendschappelijke wedstrijden, tegen Antwerp B en Rupel Boom en één keer in de competitie tegen Kalken. Verder gaf ik ook zes assists in de voorbereiding.”

Hoog niveau

“Wat ik verwacht van dit weekend? De drie punten. We moeten vanaf de eerste minuut gefocust zijn. Elke ploeg zakt met veel goesting af naar Overijse om tegen ons - op een prachtig veld - te spelen. Elke week zal het moeilijk worden, dus we moeten elke week op een hoog niveau spelen.”

“Collectief mikken we op de titel en we hebben alles voor handen om de titelstrijd aan te gaan. De plaats van Tempo Overijse is niet in derde amateur, maar hoger. We zullen er alles doen om ervoor te zorgen dat Tempo Overijse volgend seizoen in tweede amateur speelt.”

“Persoonlijk wil ik elke week beslissend zijn om zo de ploeg te helpen in het behalen van haar doelstellingen. Of ik een getal plak op het aantal goals en assists? Natuurlijk, ik moet - goals en assists samen - minstens aan twintig zitten dit seizoen. Daarnaast is het ook belangrijk om elke week fit te zijn en blessures te vermijden.”

“Of ik tevreden ben met mijn keuze voor Tempo Overijse? Zeker, ik ben hier heel blij. We hebben een goede ploeg en staf. De club is ambitieus en heeft een top infrastructuur. We spelen aanvallend voetbal. Alles te samen maakt dat Tempo Overijse de ideale ploeg is voor mij”, besluit Houssane.