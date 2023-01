Walid Houssana en Tempo Overijse maken zich op voor eerste test in 2023: “We mogen geen punten meer laten liggen”

De eerste competitiewedstrijd van Tempo Overijse in 2023 tegen Anzegem werd afgelast door de slechte weersomstandigheden. Daardoor staat er toch meteen wat druk op de verplaatsing naar Eppegem. Kunnen de Overijsenaren in het spoor blijven van leider Voorde-Appelterre.

“We zijn zeer goed aan het seizoen begonnen met een 18 op 18", doet Walid Houssana het verhaal. “Daarna kenden we wat problemen op verplaatsing, maar thuis zijn we blijven winnen. Het zijn altijd moeilijke matchen omdat elke ploeg zeer gemotiveerd is om tegen Tempo Overijse te spelen. We zijn het jaar slecht geëindigd met twee nederlagen op rij tegen Aalter en Wervik, twee ploegen die onderaan het klassement staan.”

“Waar daar de verklaring lag? Wervik speelde zeer defensief en hun aanvallers waren zeer efficiënt. Zo wisten ze tweemaal te scoren in de eerste helft. Voor de rust kwamen we terug tot 1-2, maar in de tweede helft was het hetzelfde verhaal. We konden het verschil niet maken. Wervik profiteerde van de ruimtes en onze genomen risico’s en diepte de score uit. Ze waren beter, wij verdienden het niet om te winnen.”

“Tegen Aalter was ik geschorst. Het terrein lag er bevroren bij en het was moeilijk voor beide ploegen om te voetballen. Maar opnieuw slikten we snel een doelpunt. We moeten echt geconcentreerd zijn vanaf de eerste seconde, zeker als we voor de titel willen spelen.”

Supporters iets teruggeven

In tegenstelling tot de andere ploegen in de reeks - buiten Anzegem - heeft Tempo Overijse nog geen competitiewedstrijd kunnen afwerken in 2023. “Het was beter dat we niet speelden. Het regende en er lag heel veel water op het veld. De omstandigheden waren dus zeer slecht en de scheidsrechter heeft de juiste beslissing genomen. Woensdag halen we deze wedstrijd in.”

“Wat ik van dit weekend verwacht? Een wedstrijd op verplaatsing betekent een moeilijke wedstrijd. We trekken naar Eppegem om te winnen en mogen geen punten meer laten liggen. Iedereen weet dat. We zijn gemotiveerd en hebben fysiek en tactisch goed gewerkt.”

“Er is een beetje druk omdat we na die twee nederlagen terug moeten aanknopen met een overwinning. De ploeg moet terug haar vertrouwen vinden. Persoonlijk voel ik geen druk. Ik heb dat nooit gehad in mijn carrière omdat voetbal plezier is voor mij. Ik ben niet gestresseerd als ik doe waar ik van hou. Ik kijk er naar uit om de supporters terug plezier te geven. Ze staan achter ons en steunen ons overal in België”, besluit Houssana.