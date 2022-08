Waalse tweeprovincialer knikkert mak Voorde-Appelterre uit de beker: “Hiervoor bestaat geen enkel excuus”

Dik twee weken is Voorde-Appelterre nu aan het trainen. De ploeg onderging een stevige metamorfose en haalde twaalf nieuwkomers. De eerste oefenwedstrijd van vorige week tegen eersteprovincialer Borsbeke deed alvast het beste verhopen, want niet alleen haalde Voorde-Appelterre het daarin met 4-2, ook het spel was meer dan behoorlijk voor een ploeg die nog volop in de opbouwfase zit. “Maar van dat goede spel was in de bekermatch op Ophain amper iets merkbaar”, geeft coach De Durpel toe.

Een slecht veld, een groep die elkaar nog moet vinden en nog volop in opbouw is, een stugge tegenstander,... Het zijn allemaal argumenten die de Voordse coach niet in de mond wil nemen. “Voor deze uitschakeling zijn gewoon geen excuses. We brachten ondermaats voetbal en kozen steeds voor de lange bal. Tegen een ploeg met centraal twee torens van 1m90 is dat niet de juiste keuze. Dit was niet het spel dat ik wou zien. Ik heb te veel stereotiep voetbal gezien. Desondanks krijgen we twee tot drie goede mogelijkheden om te scoren, maar de bal ging er niet in. In de strafschoppen kregen we dan het deksel op de neus”, doet De Durpel zijn relaas.

Niet dramatiseren

En dus kan Voorde-Appelterre een kruis maken over de mooie bekeraffiche tegen Tubize voor komende zondag. “Dramatiseren wil ik dit niet doen, maar het is duidelijk dat er nog veel werk op de plank ligt. Wie van onze kern ook op het blad stond, tegen een tegenstrever als Ophain moet je altijd een resultaat kunnen neerzetten. Ik had echt geen rekening gehouden met dit verlies. Maar goed, het is beter dat het nu gebeurt, dan binnen een paar weken in de competitie. Een ploeg vormen met veel nieuwkomers verloopt nu eenmaal niet van een leien dakje. Dat is nu wel duidelijk.”