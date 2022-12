VW Hamme pakt volle pot in leuke derby: “Verdiende zege over negentig minuten bekeken”

Tweede helft

Wie even te lang van de koffie had genoten tijdens de rust, miste het openingsdoelpunt van Jordy Lokonda. Meteen moest de thuisploeg in de achtervolging. Jong Lede kreeg meer balbezit. Doelman Van Haver had een geweldige reflex in huis op een kopbal van Van Poelvoorde. Enkele minuten later eisten beide spelers opnieuw een hoofdrol op. Van Poelvoorde dook alleen voor de Hamse keeper op, maar die was andermaal attent. Aan de overzijde kwam Mbow een voetje tekort om de voorsprong te verdubbelen. De Witte besloot in de slotfase van de match nog voorlangs, zodat de 0-1-score niet meer wijzigde. Marc Behiels reageerde tevreden na afloop van de streekderby. “Ik vond dit een verdiende zege over de negentig minuten bekeken. Voor ons was het belangrijk om niet te verliezen. Vorige week speelden we weliswaar een sterke eerste helft op Tempo Overijse, maar uiteindelijk bleven we tegen de competitieleider wel met lege handen achter. Een nul op zes kon in het ‘kopke’ kruipen. Dat moest absoluut vermeden worden. Nu kunnen we opnieuw aanknopen met de overwinning en sluiten we opnieuw aan bij de top vijf. We kunnen terugblikken op een geslaagde namiddag.”