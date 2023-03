VW Hamme neemt maat van Roeselare-Daisel: Lokando laat carnaval al na vierenvijftig seconden beginnen

Bavo De Witte

Bavo De Witte lijkt geen last meer te hebben van de blessure die hem aan de kant hield. “Vorige week mocht ik al invallen, nu maakte ik de negentig minuten rond. De winst tegen Roeselare-Daisel was terecht. In de eerste helft waren we baas en was ons spel in orde. Na de rust moesten we opletten. De bezoekers dreven de forcing op, maar we bleven de zaken verstandig aanpakken. Uiteindelijk zijn we nooit echt in de problemen gekomen. Door deze overwinning blijven we stevig op de derde plaats staan in de rangschikking. We komen op gelijke hoogte met Voorde-Appelterre, maar die hebben wel een match minder gespeeld. We zien wel of die tweede plaats nog haalbaar is. Voor het seizoen hadden we het over de top vijf. Ik denk dus dat we geen enkele reden hebben om te klagen. Ik wil het nog even opnemen voor ploegmaat Jordy Lokonda. Hij werd op het einde uitgesloten. Wat er gebeurd is, zag ik niet. Ik weet wel dat hij negentig minuten lang belaagd werd en dat toen niemand ingreep.”