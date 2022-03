VW Hamme lijdt in slotfase vermijdbare nederlaag tegen Voorde-Appelterre

Hamme eiste meteen de bal op, maar de eerste kans was voor D’Hoore. Hij dook alleen voor Van Haver, maar miste. Van Osselaer reageerde met een laag schot. Halverwege de eerste helft verdedigden de bezoekers slecht uit. De Witte bediende Smet en die scoorde aan de tweede paal. Een evenwichtige eerste helft leverde geen doelpunten meer op. Na de rust werd Smet onderuitgehaald door doelman Kempeneer. Van Osselaer miste echter de strafschop. Het was een keerpunt in de match. Voorde-Appelterre ging meer drukken en zes minuten voor affluiten kopte De Drie de bal voor doelman Van Haver in doel. Bouahmoum kreeg een tweede gele kaart. Hamme moest de kelk tot op de bodem ledigen. In blessuretijd kreeg de ploeg een strafschop tegen. Invaller El Kandoussi benutte de elfmeter wel en zorgde voor een koude douche.

Controle

Hamme verdiende een punt, maar kreeg het niet. Bavo De Witte zucht. “We hebben het onszelf moeilijk gemaakt. Tot aan de eerste strafschop hadden we de match volledig in handen. Voorde-Appelterre kreeg nauwelijks kansen. Van Osselaer trapte de penalty goed, maar de doelman had een nog betere reactie in huis. Op zich kan je daar niet veel op aanmerken. Het was inderdaad een keerpunt in de wedstrijd. De gelijkmaker vond ik al zuur, want we gaven nog altijd niets weg.”

Betwiste strafschop

Bij Hamme was er veel te doen om de strafschop die men in de slotfase tegen kreeg. Er was nogal wat geharrewar voor doel, toen plots scheidsrechter Arthur Seynaeve – voor het overige goed debuterend in derde nationale – naar de stip wees. Bavo De Witte vervolgt. “Die tweede penalty was belachelijk. Iedereen lag op de grond. Geen enkele arbiter mag die ooit fluiten. Er was niets aan de hand. Het is echt zonde dat we op deze manier de drie punten uit handen hebben gegeven.”

Ploegen en doelpunten

Hamme : Van Haver, Smet, Penneman, Van Osselaer (79’ Warre Ponnet), De Witte, Lokando, Huygens, Boulahmoum, Claeys, Heyninck, Beau Ponnet (85’ De Pauw).

Voorde-Appelterre : Kempeneer, Baudewijns, Delaruelle, Dönmez (85’ Yoka Likongo), Van Mossevelde (56’ El Kandoussi), D’Hoore (62’ Makoun), De Crick, De Drie, Vandendriessche, Allachi, Podevijn.

Doelpunt : 26’ Smet (1-0), 84’ De Drie (1-1), 90’ El Kandoussi (1-2).

Geel : Smet, Beau Ponnet, Delaruelle.

Rood : Bouahmoum.