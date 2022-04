VW Hamme laat tegen Erpe-Mere United na om vijfde plaats definitief op te eisen

In de aanvangsfase toonde Erpe-Mere United zich bedrijvig. Van Calenbergh kon tot twee keer toe aanleggen. Halverwege de eerste periode dwong de thuisploeg licht overwicht af. Dat resulteerde in twee goede kansen voor Van Osselaer. Na de rust wijzigde het spelbeeld nauwelijks. De thuisploeg had wat meer balbezit, maar een grote kans voor De Pauw was het beste wapenfeit. Een scoreloos gelijkspel was een logisch gevolg, maar geen van beide ploegen schiet er veel mee op in de rangschikking.

Fel bevochten

Sander Claeys gaf negentig minuten het beste van zichzelf. Tot twee keer toe had hij verzorging nodig. “Bij de eerste spelfase botste ik tegen het hoofd van een tegenstander. Ik kan me er niet veel meer van herinneren, want ik was even groggy. Ik hield er ook een gekloven lip aan over (Claeys ging in duel met Beerens, red.). Nauwelijks was ik opgelapt of ik had alweer verzorging nodig. Ik werd aangetrapt op de achillespees. Of de 0-0 terecht was? Er valt wellicht iets voor te zeggen. In de eerste helft kregen we toch enkele kansen. Als er één ploeg moest winnen, was het Vigor wel. Misschien zullen ze bij Erpe-Mere net het tegenovergestelde zeggen. De conclusie is dat het een gesloten match met weinig kansen tussen twee ploegen die mekaar weinig weggaven.”