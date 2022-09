VW Hamme laat kostbare punten liggen in Anzegem: “De rekening klopt op dit moment niet”

Voetbal Derde Nationale AOp zich speelde VW Hamme een degelijke wedstrijd in Anzegem, maar de cijfers blijven de cijfers. De ploeg verloor in West-Vlaanderen en kan met een vier op twaalf onmogelijk tevreden zijn over de start van het nieuwe kampioenschap. Volgende week zondag hoopt men op beterschap, wanneer men Drongen ontvangt.

Wie in het voetbal verliest, kan moeilijk tevreden zijn. Trainer Kim Verstraeten legt meteen de vinger op de wonde. “In de eerste helft hebben we veel initiatief genomen. Bij momenten stond er slechts één ploeg op het terrein. Ons spel was creatief en we kregen ook goede kansen. Die ene goal valt echter niet. Je kunt dan van de daken schreeuwen dat het bij de rust 0-2 had moeten staan, maar de realiteit was anders. Er was een gebrek aan efficiëntie.”

Koude douche

Na de rust kregen de Hammenaren vrij snel het deksel op de neus. Kim Verstraeten zucht. “Wie niet scoort, vraagt om problemen. Dat hebben we aan ‘den lijve’ kunnen ondervinden. Twee keer werden we koud gepakt op een snelle omschakeling van Anzegem. In de daaropvolgende minuten kregen we opnieuw twee goede kansen, maar opnieuw leverde het niets op. Pas in de slotfase konden we de aansluitingstreffer aantekenen. Ik heb respect voor de tegenstander, maar deze nederlaag had helemaal niet gemoeten. Tegen Wielsbeke speelden we een slechte eerste helft. Toen kon ik gemakkelijker leven met puntenverlies. Nu heb ik het gevoel dat we drie punten te grabbel hebben gegooid.”

De balans

Kim Verstraeten beseft dat het goede spel van Vigor momenteel niet beloond wordt.

“Ook tegen Avanti Stekene verdienden we meer dan een punt. De rekening klopt op dit moment niet. Vier punten betekenen niet dat we een dramatische start kenden, maar met deze tussenbalans kunnen we niet tevreden zijn. Volgend weekend nemen we het in eigen huis op tegen Drongen. De komende tegenstander heeft eveneens vier punten. Het is alleszins een nieuwe kans om opnieuw aan te knopen met de overwinning. Blessureleed hebben we momenteel alvast niet.”

