VW Hamme grijpt derde plaats: Djeff Smet zorgt voor winst tegen concurrent Anzegem

Voor aanvang van de topper kon manager Peter De Vylder goed nieuws meedelen. “We hebben de contractbesprekingen met de huidige kern volledig afgerond. Van de huidige groep zal enkel Beau Ponnet ons verlaten. Hij zal volgend seizoen de kleuren van reeksgenoot Voorde-Appelterre verdedigen. Sander Penneman was één van de laatste spelers om bij te tekenen, maar ook hij blijft aan boord. We zoeken nu alleszins een spits, vermits Jim Van Osselaer na dit seizoen stopt met voetballen. Daarnaast hopen we in elke linie nog één versterking te kunnen aankondigen. Deze week zijn in dat verband enkele gesprekken gepland. Ik hoop dan ook dat er op het einde van de week witte rook is. De contracten die opgesteld werden, hebben twee scenario’s: één voor derde nationale en één voor tweede nationale. Vooraf hoopten we op de top vijf. Als we de kans krijgen om hoger te spelen zullen, we die grijpen. Sportief gaat het alvast goed. Enkel Laurens ligt enkele weken in de lappenmand met een knieblessure. Hasan Ertürk is echter weer paraat.”

Goede start

De thuisploeg nam de beste start. Het leidde tot kansen en een vraag om een strafschop na (vermeend?) handspel. Boulahmoum, Smet en Van Osselaer zorgden voor gevaar. Aan de overzijde zorgde Beirlaen voor dreiging, maar doelman Van Haver was attent. Op het halfuur kon Smet een fout in de bezoekende defensie afstraffen. Kort voor de rust kreeg Smet nog een mooie kans om de score verder op te drijven. Seconden later deed Van Osselaer dat randje buitenspel alsnog. Na de rust ging er meer dreiging uit van Anzegem. De tweede gele kaart van Ponnet was een bijkomende hindernis. Tot veel kansen leidde het niet. Bourgeois kopte alleen voor doel over. Op counter lukte Smet echter de 3-0. In de slotfase kon Anzegem kon Anzegem via De Bruycker milderen op de stip na een fel gecontesteerde strafschop. Bij de bezoekers kreeg Van De Geuchte eveneens nog rood. Compensatie?

Volledig scherm Beau Ponnet mist de topper in Drongen na twee gele kaarten. © RV

Matige spelleiding

Bij beide ploegen was de onvrede groot over de spelleiding. Beau Ponnet verbeet de frustraties na zijn tweede gele kaart. “Er werd een fout gemaakt op mij in de rechthoek. De kapitein van Anzegem gaf dat zelfs toe (Bourgeois, red.). De scheidsrechter floot een schwalbe! Ik haalde verhaal en kreeg in dezelfde fase een tweede keer geel. De strafschop die we tegen kregen, was al even bedenkelijk. De rode kaart bij Anzegem leek me even licht. Door dit hele verhaal mis ik wel de belangrijke match in Drongen. Daar kunnen we immers de tweede periode winnen.”

Ploegen en doelpunten

Hamme : Van Haver, Smet, Goossens, Warre Ponnet (71’ Ibrahim Ertürk), Penneman, Van Osselaer (75’ Mbow), Huygens, Lokando, Boulahmoum, Claeys, Beau Ponnet.

Anzegem : De Temmerman, Janssens (83’ Ercan), De Haspe, Lecour (46’ Van Den Berghe), Pauwels, Belmans, Bamenga Bofenda, Van de Geuchte, Bourgeois, De Breucker, Beirlaen (46’ Dejonghe).

Doelpunten : 29’ Smet (1-0), 45’ Van Osselaer (2-0), 71’ Smet (3-0), 81 De Bruycker (3-1).

Geel : Beirlaen, Bamenga Bofenda.

Rood : Beau Ponnet, Van De Geuchte.

