Vukotic na opnieuw ontnuchterend gelijkspel SK Beveren: “Hier zijn geen excuses voor”

voetbal challenger pro leagueSK Beveren speelde twee keer in evenveel weken 2-2 gelijk tegen de beloftenploegen van zowel Standard als Racing Genk. Te weinig voor de titelkandidaat, die puntenverlies in deze fase van de competitie absoluut kan missen. Ook Aleksandar Vukotic beseft dat alles behalve een overwinning niet voldoende is tegen de U23-teams.

“Uiteraard moeten we meer doen tegen die teams. Niemand had verwacht, ook de supporters niet, dat we twee keer zó voor de dag zouden komen na die overwinning tegen Beerschot. In die wedstrijd lieten we zien wat we kunnen, maar dat kwam er twee keer niet uit. Hun pressing was goed, akkoord, maar er zijn geen excuses voor dit puntenverlies. Dit soort wedstrijden moeten we winnen, maar we konden dat ook uit bij Brugge en Anderlecht niet. Ik herhaal, zeker in vergelijking met die wedstrijd tegen Beerschot, is dit onbegrijpelijk.”

Al was de partij tegen Beerschot natuurlijk een topper mét publiek. De wedstrijden tegen Standard en Racing Genk werden voor lege of quasi lege tribunes gespeeld. Coach Wim De Decker gaf eerder al aan dat zijn jongens kicken op die adrenaline. “Eerlijk, ik begrijp ook niet dat onze supporters hier vandaag niet aanwezig mochten zijn. Het is hun schuld toch niet dat het veld in Genk niet goed was? Ik vind het heel jammer dat onze fans die gepland hadden om die verplaatsing te doen, ook gestraft worden.”

De druk is hoog bij SK Beveren en na elk puntenverlies klinkt er kritiek in de supporterskringen. “Ik hoop dat we niet gaan verzanden in negativiteit. Het is niet omdat het nu wat minder loopt, dat plots alles aan dit seizoen slecht is. Ik hoop dat onze fans ons ook in deze momenten steunen. Ook dan hebben we hen nodig. We hebben nog één wedstrijd voor de start van de play-offs, tegen Dender. Daarin moeten we de puntjes op de ‘i’ zetten.” Concurrent RWDM pakte wel de drie punten afgelopen weekend en bouwt de voorsprong uit van één tot drie punten. Beerschot, ook bovenin de laatste maanden, ging verliezen in Lierse.

