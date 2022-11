Vrouwen van Kangoeroes pakken eerste zege in EuroLeague na 77-67-winst tegen Gerona

BASKETBALHet drama van Hongarije is uitgewist. Na de pijnlijke nederlaag bij DVTK Therm kreeg de EuroLeague-debutant eindelijk waar het recht op had. Kangoeroes won van Gerona en schrijft zo een stukje geschiedenis. De eerste zege ooit in de prestigieuze EuroLeague is binnen.

Derde keer goede keer. In de eerste wedstrijd kreeg het nog basketballes. Het tweede duel - op Hongaarse bodem - verloor het op de buzzer. Tegen Gerona lukte het wel. Een Spaanse armada is het ongelsagen Gerona hoegenaamd niet. Liefst acht buitenlandse meiden telt het Catalaanse team. Het schrikte de Belgische kampioen niet af. Sporthal De Schalk was er klaar voor.

Blitzstart van de thuisploeg. De Amerikaanse Bertsch (6 punten) drukte meteen haar stempel (17-9). In de verdedigende rebound ging het Mechelen minder goed af. De Spanjaarden namen de cadeautjes in dank aan. Het tweede quarter was nog maar net bezig of de sirenes gingen af. Gerona zocht de aansluiting en dat lukte ei zo na: 26-25. De bom van Resimont was nodig: 29-25. Met de steun van Morrison leidde Mechelen weer wat ruimer: 39-27. De Chileense kreeg zondag jongstleden nog rust voorgeschreven.

Déjà vu in het derde quarter. Mechelen kwam dramatisch uit de kleedkamer. De Nederlandse Cornelius leidde de remonte in: 0-13. Gerona op voorsprong. Voor eventjes. Mechelen nam weer over. Driepunters van Resimont en Berkani (54-48). Wat een zot einde van de onberekenbare Française. Kangoeroes had verschillende uitblinksters rondlopen. Bij 72-62 had de thuisploeg de zege op zak. Gerona zette nog alles op alles, maar kwam niet meer in de buurt. En of de zege verdiend was. Een mijlpaal voor het jonge project.

Er wacht Kangoeroes nog een helse novembermaand. Een bekermatch, een Europees duel en twee competitiewedstrijden. Om te beginnen speelt het nu zaterdag in Luik. Coach Arvid Diels zal iedereen nodig hebben. Kyra Bruyndoncx is nog steeds out.

Kangoeroes: Morrison 14, Bertsch 17, Resimont 17, Rembiszewska 6, Denys, 2 Berkani 15 , Nauwelaers 6.

Quarters: 24-16, 39-29, 54-48, 77-67.

