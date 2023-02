Vrouwen van Kangoeroes Mechelen voor tweede jaar op rij naar bekerfinale. Coach Arvid Diels: “Dit is een bevestiging”

Bekerfinale

Vrijdag werd er gebekerd tegen Basket Willebroek. Het werd een feest aan de Winketkaai. “Laten we genieten”, zei An-Katrien Nauwelaers in de aanloop naar de ‘derby van het jaar’. Het talrijk opgekomen publiek smulde van het duel tussen David en Goliath. Voor Willebroek eindigde het sprookje in een 82-54-nederlaag. Resimont (14 punten) en co namen de match meteen in handen. Vooral Berkani kende een begenadigde dag. De Française had een groot aandeel en eindigde de partij met 27 punten. Ook in Landes stond Berkani in de frontlinie. An-Katrien Nauwelaers scoorde drie punten minder voor Willebroek. De zus van Heleen was goed voor 24 punten.