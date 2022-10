Vrouwen van Kangoeroes Mechelen verliezen afgetekend van titelverdediger Sopron (62-91): “We missen een belangrijke rotatie”

Mechelen begon zonder plankenkoorts aan zijn eerste wedstrijd ooit in de EuroLeague. Mooi om te zien. Drives van Bertisch leidden de thuisploeg van 5-4 naar 16-14. Het Hongaars weerwerk kwam vooral van de attractieve, Amerikaanse Sykes. Kangoeroes hield de leiding dankzij de Franse Berkani. Resimont met haar tweede driepunter dikte de score nog wat aan: 21-20. Coach Arvid Diels kon tevreden zijn over de start: “Onze voorbereiding was correct. Bij momenten hebben we goed basketbal gespeeld. Zeker in de aanvangsfase bleven we goed bij”, aldus de coach.

Berkani bleef het tempo hoog houden, maar kreeg het vier minuten voor de rust moeilijk. De fusieploeg kwam niet meer onder de druk uit. Een eerste signaal, zo bleek later. 30-29 was het laatste Mechelse wapenfeit. Een 0-11 run werd even onderbroken door Berkani. Brooks diepte het verschil verder uit.

Oppermachtig Sopron

Wat een machine dit Sopron. Verdedigend, aanvallend: Mechelen werd na de rust op alle vlakken overklast. Gedomineerd. Eerst de twintiger, dan de dertiger: 32-62. Het resultaat van een 0-21 (!). Bijna acht minuten moest coach Arvid Diels wachten op een eerste fieldgoal van zijn team. Slechts zeven punten in het derde quarter. Sporthal De Schalk was getuige van een superieur Sopron. Op het einde hervond de thuisploeg haar drive weer. Het publiek bleef de Kangoeroes positief aanmoedigen. “Een pluim voor Kangoeroes. Ze zijn steeds blijven vechten. Het Belgische basketbal is gegroeid”, zei de bezoekende Brooks.

Beperkte rotatie

De Poolse Rembiszewska en Kyra Bruyndoncx waren niet inzetbaar, en dat liet zich voelen. “We missen vandaag een belangrijke rotatie onder de goal”, zei coach Diels over de blessure van Rembiszweska. “We wisten dus waar we aan toe waren. Dat Sopron een stevige en brede ploeg heeft, is geweten”, aldus de Kangoeroescoach.

Volgende week treft Mechelen opnieuw een Hongaars team. Het maakt de verplaatsing naar DVTK Therm. Zondag moet het in Top Division One aan de bak tegen Waregem.

Kangoeroes: Berkani 14, Denys 8 , Morrison 10, Resimont 14, Nauwelaers 1, Bertisch 15.

Quarters: 23-22, 32-44, 39-70, 62-91.

