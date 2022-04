Vrouwen van Gantoise spelen de Euro Hockey League: “Geen tijd om te stressen tegen Surbiton”

Gantoise mag als eerste Belgische team deelnemen aan de prestigieuze Euro Hockey League bij de vrouwen. Voor Barbara Nelen en ploeggenoten staat vrijdagochtend in Amstelveen de kwartfinale tegen het Engelse Surbiton op de affiche. “We hebben er enorm veel zin in. Een halve finale spelen tegen Den Bosch zou een hoogtepunt betekenen”, aldus Nelen.

Zondag won Gantoise de topper in de Belgische Eredivisie met 1-3 op het veld van Dragons. De speelsters van coach Kevan Demartinis reizen dus met vertrouwen af naar Amstelveen. In Brasschaat moest Gantoise het zelfs doen zonder de ervaren Red Panthers Alix Gerniers en Barbara Nelen. Verwacht wordt dat Nelen tegen vrijdag klaargestoomd wordt, achter de naam van Gerniers staan iets meer vraagtekens. “Het feit dat de meisjes wonnen van Dragons en dat jonge speelsters ervaring opdeden, bewijst dat we over een stevige basis beschikken”, zegt Barbara Nelen. “Nu kijken we enorm uit naar ons Europees avontuur in Nederland. We mogen als eerste Belgische club deelnemen bij de vrouwen. Dat is bijzonder speciaal.”

Surbiton: fysiek sterk

Vrijdag krijgt Gantoise in kwartfinale het Engelse Surbiton voorgeschoteld. “We bekeken intussen beelden van Surbiton. Indien we allemaal ons beste niveau halen, maken we zeker kans om door te stoten naar de halve finale”, aldus Nelen, die 277 caps bij de Red Panthers telt. “Surbiton is een fysiek sterk team. Typisch Engels. Ze hockeyen verticaal en in de verdediging staan ze zeer compact. Winst zou betekenen dat we tot maandag meespelen om de prijzen. Dat is ons doel.”

De Gentse hockeysters moeten alleszins vroeg uit de veren. De wedstrijd tegen Surbiton staat vrijdag immers om 9.30 uur op de affiche. “Dat wil zeggen om 6 uur opstaan en een half uur later ontbijten. We zullen niet veel tijd hebben om te stressen in de aanloop naar de wedstrijd”, lacht Nelen.

Topaffiche tegen Den Bosch ?

Winnen tegen Surbiton betekent zo goed als zeker een dag later een halve finale tegen het Nederlandse Den Bosch, dat beschouwd wordt als het beste clubteam ter wereld. Vorig jaar won Den Bosch trouwens de eerste editie van de EHL bij de vrouwen. “Hockeyen tegen Den Bosch zou voor ons team een geweldige boost betekenen”, zegt Nelen. “Tegen hen hebben we helemaal niets te verliezen. In ieder geval beschikken zij over een bredere kern en die Nederlandse speelsters hebben uiteraard meer ervaring.”

Gantoise telt een pak Red Panthers in het team en het weerzien met het Amstelveense Wagener Stadion zal alleszins hartelijk zijn. “We spelen hier inderdaad graag”, bevestigt Nelen. “Met de Red Panthers wonnen we in dit stadion in 2017 zilver en vorig jaar brons op het EK. De sfeer is altijd geweldig.”

Opnieuw met Bonastre

Nog dit: volgend jaar wordt Nelen bij Gantoise herenigd met haar goede Spaanse vriendin en topspeelster Berta Bonastre. “We speelden lang samen bij Braxgata en Berta is inderdaad één van mijn beste vriendinnen”, besluit Nelen. “In een onderonsje hadden we het er eens over dat het mooi zou zijn om samen onze carrière te beëindigen. Die kans krijgen we nu bij Gantoise, want voor een ander team zal ik in de toekomst niet meer hockeyen. Berta wordt op alle vlakken een aanwinst. Zij zal onze jongeren met raad en daad bijstaan.”