Vrouwen van Gantoise bij beste vier van Europa: “Doel is bereikt, nu vooral genieten tegen Den Bosch”

HOCKEYMissie geslaagd voor de hockeysters van Gantoise op de Euro Hockey League in Amstelveen. In de kwartfinale werd met 2-1 tegen het Engelse Surbiton gewonnen, morgen wacht titelverdediger Den Bosch in de halve finale. “Het is een geweldige ervaring om in het Wagener Stadion te mogen spelen”, aldus Anne-Sophie Vanden Borre.

De wedstrijd tegen Surbiton kon niet beter beginnen voor de meisjes van coach Kevan Demartinis. In de eerste minuut werd de doorgebroken Ambre Ballenghien foutief afgestopt in de cirkel en dat leverde meteen een strafbal op. Stephanie Vanden Borre zette de stroke feilloos om: 1-0. Gantoise domineerde, maar botste in minuut elf wel op een zeldzame Engelse tegenaanval. Darcy Bourne rondde af en de bordjes stonden weer gelijk. Heel lang kon Surbiton niet genieten van die gelijkmaker. Een minuut later trof de onvermoeibare Emilie Sinia raak: 2-1.

Hoogtepunt

Sinia telt 36 lentes, maar is voor de landskampioen nog steeds van onschatbare waarde. Na 12 minuten stond het dus 2-1 en die score bleef tot het eindsignaal op het scorebord. In de eerste helft liet Gantoise enkele kansen liggen om op een veilige voorsprong te komen en na de pauze werd het even spannend toen een Engelse strafcorner op de paal belandde. “In de eerste helft hadden we inderdaad meer kunnen scoren”, aldus de 20-jarige Anne-Sophie Vanden Borre. “We begonnen bijzonder goed, maar aan dat stevige tempo konden we niet verder. Er staan hier de volgende dagen immers nog twee wedstrijden op de affiche.”

Voor de jongere zus van Stephanie Vanden Borre betekent dit Europees avontuur met Gantoise een absoluut hoogtepunt in haar nog prille carrière. “Toen ik als tiener naar Gantoise kwam, had ik nooit durven dromen om ooit bij de beste vier van Europa te staan”, lacht Vanden Borre. “Spelen in het Wagener Stadion is trouwens ook een geweldige ervaring.”

Gerniers

Het paasweekend kan voor Gantoise in ieder geval niet meer stuk. Tot maandag wordt er in Amstelveen om de Europese prijzen gespeeld. Zaterdag om 13.45 uur staat de halve finale tegen titelverdediger Den Bosch op het programma. “We hebben ons doel bereikt, nu moeten we vooral genieten”, aldus Vanden Borre. “Den Bosch, dat is bijna het Nederlandse elftal. Dat wordt dus heftig. We zullen die wedstrijd goed voorbereiden en er alles aan doen om voor een stunt te zorgen.”

Het blijft jammer dat clubicoon Alix Gerniers met een blessure dit hoogtepunt voor Gantoise moet missen. Naast het veld speelt ze duidelijk wel een belangrijke rol en zorgt ze voor een goede teamspirit.

Gescheiden van zus

Wat Anne-Sophie Vanden Borre betreft: zij wordt volgend seizoen voor het eerst in 6 jaar gescheiden van zus Stephanie, die de overstap naar Braxgata maakt. “Ik heb enorm veel van mijn zus geleerd”, besluit Vanden Borre. “Dat we binnenkort niet meer samen spelen hoeft voor mijn eigen ontwikkeling geen nadeel te betekenen. Misschien steun ik onbewust nog iets te veel op haar. Dat zal volgend jaar dus niet meer het geval zijn.”

