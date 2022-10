Vrouwen van Dragons kunnen zich nog weinig puntenverlies veroorloven: “Het moet in beide cirkels beter”

hockey vrouwenDe voorbije twee jaar stonden de vrouwen van Dragons in de finale van de play-offs, maar dit seizoen kent het Brasschaatse team een zeer lastige competitiestart. Na de 0-4-nederlaag tegen Racing blijft Dragons op de achtste plaats in het klassement kamperen. De achterstand op nummer vier, Herakles, is reeds opgelopen tot acht punten. Herakles haalde het knap van Watducks.

Aan de overwinning van Racing op het veld van Dragons viel op speeldag zeven niets af te dingen. Op alle vlakken toonden de Brusselse dames zich de meerdere. “Klopt”, zegt Dragons-T1 Bas Van Zundert, die dit seizoen de overstap maakte van Tilburg naar Brasschaat. “We kenden een echte offday. Aan de bal waren we niet goed genoeg en in de verdediging gaven we te veel ruimte weg. Het is simpel: het moet beter in beide cirkels. Iedereen moet nu in de spiegel kijken.”

Het pleit in het voordeel van Dragons dat het team al een zwaar programma achter de rug heeft en dat het met zes punten op 21 slechts zeer karig bedeeld werd. Op de openingsspeeldag werd het een nipte 4-3-nederlaag bij het al 93 wedstrijden op rij ongeslagen Gantoise en tegen Herakles en Braxgata gaf Dragons een voorsprong uit handen. Telkens werd het 2-2 en met één punt wordt in het klassement niet veel opgeschoten. “Uitgezonderd vandaag, speelden we de voorbije zes matchen best goed”, aldus Van Zundert. “Jammer genoeg kwam dat dikwijls niet in de score tot uiting. Ik blijf positief. Het is nog steeds onze ambitie om de play-offs te halen, maar veel puntenverlies kunnen we ons inderdaad niet meer veroorloven.”

Winst voor Braxgata, Herakles en Victory

Braxgata blijft na zeven wedstrijden nog steeds ongeslagen. Deze keer werd met 1-3 gewonnen op Daring dankzij doelpunten van Louise Versavel (2) en de Nieuw-Zeelandse Rachel McCann. Herakles deed het voortreffelijk met 1-0-winst tegen Watducks, een rechtstreekse concurrent voor een play-offplaats. In de 59ste minuut scoorde Anne-Sophie Weyns het enige doelpunt uit de wedstrijd. Antwerp kreeg het in Brussel zeer benauwd bij promovendus Orée, maar sleepte na een 2-0-achterstand in de slotfase toch nog een punt uit de brand (2-2). Telkens scoorde Priscila Jardel. Victory haalde het in Edegem met 3-2 van Wellington. Met twee treffers was Antonellla Bruni alweer efficiënt.

