Vrouwen van Dragons hebben mooie week achter de rug: “We hebben stevige stappen gezet”

Woensdag stond in de Eredivisie bij de vrouwen de knaller tussen Gantoise en Dragons op de affiche. Dragons, sinds vorig jaar de voornaamste concurrent van Gantoise, leek op weg om de Oost-Vlaamse meisjes voor het eerst een hak te zetten, maar enkele seconden voor affluiten scoorde Lara Oviedo de 2-2-gelijkmaker. “En dat zorgde voor gemengde gevoelens”, aldus Dragons-spits Manon Simons. “Het is altijd pijnlijk om in de slotfase een doelpunt te incasseren en dan zeker tegen een topper als Gantoise. We moeten vooral onthouden dat we in die wedstrijd niet onder lagen en dat we in vergelijking met de finale van de play-offs vorig seizoen stevige stappen hebben gezet. We weten nu dat we tegen Gantoise niet bang hoeven te zijn en dat punten pakken mogelijk is.”