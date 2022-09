Vrouwen van Braxgata zijn nog zonder puntenverlies na winst op Antwerp: “We mogen hoog mikken”

De Antwerpse topper op de vierde speeldag tussen Antwerp en Braxgata in de Eredivisie bij de vrouwen leverde drie punten op voor de bezoekers (0-1). Braxgata scoort zo twaalf op twaalf en incasseerde in vier wedstrijden slechts één doelpunt. “Het is onze ambitie om dit seizoen de play-offfinale te halen”, aldus Red Panther en nieuwkomer Stephanie Vanden Borre.

De overstap van Stephanie Vanden Borre van Gantoise naar Braxgata was dit seizoen veruit de opvallendste transfer in het nationale vrouwenhockey. Vanden Borre bleef de voorbije seizoenen ongeslagen met het oppermachtige Gantoise en voorlopig gaat ze in Boom diezelfde weg op. Na vier wedstrijden telt het team van coach Roy Brocken nog steeds het maximum van de punten: na 1-2-winst op Watducks, een ruime 4-0 thuis tegen Wellington en een 0-1-zege donderdag in Leuven ging in Sint-Job-in’t-Goor nu ook Antwerp met 0-1 voor de bijl. De thuisploeg van de nieuwe Australische T1 Murphy Allendorf moest het wel doen zonder kapitein Laurine Delforge en de Argentijnse topspits Carla Rebecchi.

In de stromende regen waren beide teams in de eerste helft nog aan elkaar gewaagd, maar na de pauze was het Braxgata dat de toon zette. Braxgata kreeg in de tweede helft zeven strafcorners en pc nummer vijf leverde het enige doelpunt van de match op. Na een rebound kwam de bal voor de stick van Lyne Van Dieren en zij liet Antwerp-doelvrouw Elodie Picard geen kans. “Op basis van de tweede helft is deze zege absoluut verdiend”, aldus Stephanie Vanden Borre. “Voor de pauze was het nog wat zoeken, daarna speelden we met meer energie.”

Eén doelpunt tegen

Dat de ervaren Vanden Borre bij Braxgata een belangrijke schakel is hoeft geen betoog. Ze zag haar integratie binnen het team vlot verlopen. “We hebben nu toch al zes oefenwedstrijden en vier competitiematchen achter de rug”, aldus Vanden Borre. “Het begint allemaal beter en beter te draaien. Met dit team mogen we hoog mikken. De finale van de play-offs halen lijkt me een mooi doel. Slechts één goal in vier wedstrijden incasseren voelt goed aan. In doel is Elena Sotgiu dan ook niet de eerste de beste. Zo lang we geen doelpunt tegen krijgen, kunnen we niet verliezen (lacht).”

Braxgata en Gantoise zijn na vier speeldagen de enige twee teams met twaalf op twaalf. Antwerp dat met matchen tegen Racing, Gantoise en Braxgata al een zwaar programma achter de rug heeft telt zes op twaalf. Na een tegenvallend seizoen moet er met rood-wit deze keer wellicht weer rekening gehouden worden.

Winst Victory en Dragons, Herakles gelijk

Speeldag vier leverde ook Antwerpse overwinningen voor Victory en Dragons op. Victory had aan een doelpunt van Camila Machin genoeg om met 0-1 te winnen in Leuven en kan met zeven op twaalf een mooi rapport voorleggen. Dragons sprokkelde drie broodnodige punten en een zeerste zege op Wellington: 1-4. Tot minuut 49 stond het in Brussel nog 1-1, daarna maakte Dragons het verschil. Doelpuntenmakers waren Anna Gil, Margaux Struyf en Valerie Magis (2).

Herakles bevestigde met een 2-2-gelijkspel op Racing al het goede van de voorbije drie speeldagen. De club uit Lier kon een 0-2-voorsprong bij de pauze – doelpunten van Anabel Herzsprung en An-Sophie Weyns – niet vasthouden, maar blijft wel nog steeds ongeslagen.