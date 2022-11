Vrouwen van Basket Willebroek stunten en kegelen topklasser Luik uit de beker (67-66)

Zeg nooit nooit. Een stunt in het vrouwenbasket valt na zondag niet meer uit te sluiten. De amateurs uit Willebroek deden het voor. Een voorgift van vijf punten volstond om Luik zonder oogst te laten afdruipen. Een prestatie die nog lang zal blijven nazinderen. De club uit eerste landelijke doet het in de competitie vlekkeloos. Na een vier op vier ontving het met veel vertrouwen de profs uit Luik. De bekerstunt is een bevestiging voor coach Michel Ruelens en zijn meiden. Met de komst van Nohaila Msili, Jolien Goyvaerts, Laura Gaspard en Inge Meylemans staat er opnieuw een hecht team op het veld. De thuisploeg kon de zenuwen amper de baas in de eerste minuten. “We waren wat overdonderd”, geeft An-Katrien Nauwelaers toe. “Het duurde eventjes om in ons spel te komen. Dit niveau zijn we niet gewoon. Alles gaat een stuk sneller. Maar eens we vertrokken waren, heeft Luik zijn tanden stuk gebeten.”

Thriller

Na het rustsignaal kende Willebroek zijn beste periode. Bij een tussenstand van 50-37 begon de underdog in zijn kansen te geloven. Mede het werk van Lambert. Een momentum dat naar het einde van het derde quarter uitdoofde. Met nog tien minuten op de klok (56-56) was alles te herdoen. Hartlijders konden het niet meer aanzien. De laatste minuut duurde wel een eeuwigheid. Uitblinkster Nauwelaers maakte een eind aan de ondragelijke spanning. Haar laatste score was meteen de beslissende: 67-66. Nauwelaers relativeert: “Het was een teamprestatie. Iedereen heeft met een groot hart gespeeld. Typisch Willebroek. Ik vind dat we een goede ploeg hebben. Speelsters met ervaring. Ook al was de kans klein om van Luik te winnen, ergens hadden we er op gehoopt. Anders moet je niet aan de wedstrijd beginnen. In de competitie gaat het goed, en ook de beker biedt perspectief. De sfeer kan niet beter. Het komt er nu op aan om de voetjes op de grond te houden. Genieten mag nu”, aldus ploegkapitein Nauwelaers.