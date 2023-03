Vrouwen OHL doen slechte zaak in titelstrijd

OHL Women deed dinsdagavond aan Den Dreef een slechte zaak in de strijd om de landstitel. De Leuvense meisjes kwamen niet verder dan een 1-1-gelijkspel tegen AA Gent, zesde in de stand. Het wordt voor coach Jimmy Coenraets een hele klus om zijn speelsters vooral mentaal fit te krijgen tegen de clash van zaterdag in Anderlecht.

OH Leuven – AA Gent 1 - 1

De bezoeksters startten het gretigst en OHL, zonder Ella Van Kerkhoven, kwam maar niet op toerental. Na een kwartier ging de thuisploeg wel meer drukken, maar zonder grote kansen af te dwingen. Doelvrouw Riet Maes had geen moeite met de schuchtere pogingen van Van Schoonhoven, Van Belle en Van Dijk. Dan was Gent dichter bij de openingsgoal. Maximus werd nog net afgeblokt en een vrijschop van Nierynck ging maar net naast.

In het derde kwartier dreef OHL dan toch het tempo op. Een voorzetschot van Catttoor waaide net over, en toen ze bij Gent na een hoekschop de bal niet weg kregen, aarzelde Nikée Van Dijk niet: 1-0. Meteen daarna moest thuisdoelvrouw Nicky Evrard in de voeten van Maximus, de uitblinkster bij Gent, of het stond 1-1, en op slag van rust ging een afstandsschot van Cattoor centimeters over.

OHL kwam scherp uit de kleedkamer, leek de match helemaal in handen te nemen maar schoot zichzelf in de voet. Van Belle leed onnodig balverlies en Maximus maakte er gemakkelijk 1-1 van. De Leuvense kandidaat-kampioenen waren even van slag en Evrard moest een knal van alweer Maximus van onder de lat weghalen.

Overhaast

Met Detruyer, Ampoorter en later Lameir als verse krachten ging OHL op zoek naar de 2-1. Dat gebeurde evenwel te dikwijls te overhaast en daardoor te slordig, al kwamen Van Belle, Detruyer en Janssens er dicht bij. De Gentenaars werden wel op hun speelhelft teruggedrongen, maar vochten als leeuwinnen en hielden stand.

Eén keer counterden de bezoeksters gevat. Cattoor moest ten koste van een gele kaart Meersman van een doorbraak houden. Van Dijk kwam nog dicht bij de winninggoal, maar de verzamelde Gentse defensie kon haar nog net afhouden.

In een prangende slotfase zette OHL alles op alles, nam daarbij risico’s en zo gebeurde het dat AA Gent kort voor tijd nog bijna een hold-up kon plegen. Amber Maximus – wie anders? - daagde vrij voor Nicky Evrard, die redde. In de blessuretijd belegerden de Leuvense meisjes nog het Gentse doel en kregen ze nog drie hemelshoge kansen, maar die werden niet benut, ook al omdat de Gentse doelvrouw Riet Maes geen krimp gaf.

Herbronnen

“We hadden in die slotminuten altijd moeten scoren. En we hadden altijd moeten winnen, maar dat lukte niet”, zuchtte OHL-coach Jimmy Coenraerts. “Was het te wijten aan de stress, aan nervositeit, speelde er iets anders in het hoofd van een aantal van mijn speelsters? Een paar weken geleden klopten we AA Gent nog met 6-1, nu liep het niet zoals het moest.”

“Na een vrije dag woensdag, steken we de koppen samen. Het zou doodjammer zijn dat we negen maanden hard werken met als doel de titel te pakken, uit handen zouden geven.” Dat beseffen de speelsters wel, zo bleek uit hun reactie na het laatste fluitsignaal van de ref. Een brokje ellende waren zij. “Meteen herbronnen en herbeginnen”, hield Jimmy Coenraerts er de moed in. Dat Ella Van Kerkhoven zaterdag weer inzetbaar is, is alvast een opsteker.

OHL Women: Evrard, Van Belle, Veefkind, Kees, Mertens, Cranshof (58’ Ampoorter), Van Schoonhoven (58’ Detruyer), Janssens (74' Lameir), Eurlings, Van Dijk, Cattoor.

AA Gent: Maes Nierynckx, Matys, Elyn, Van Mingerhoet, Meersman, Van Britsom, Van den Heuvel (82’ Leeman), Van Daele, Bosteels (87' Dekker), Maximus.

Doelpunten: 37’ Van Dijk (1-0), 51’ Maximus (1-1).

Gele kaarten: Veefkind, Cattoor, Mathys