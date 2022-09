Vrouwen ASVO Belgisch kampioen 4x400m

De 4x400m-vrouwenploeg van ASVO (Margo Van Puyvelde, Margaux Bastil, Laure Bilo en Ilana Hanssens) wervelde zondag op het BK estafette in Kessel-Lo naar het goud in een BR voor atletiekclubs. Het viertal klokte af op 3.42.32 en dook zo bijna een volle seconde onder het 30 jaar oude BR van KAAG Gent van 3.43.15.

Margo Van Puyvelde was als ervaren 4x400m-loopster, met een aantal selecties bij de Cheetahs, één van de vier pionnen in het sterke team van de Oudenaardse club. “Het BK estafette is altijd zowat de afsluiter van het seizoen”, vertelt Van Puyvelde. “Ik had er ook niet zoveel stress voor. Ilana ken ik goed omdat ik vaak samen met haar train en met Margaux train ik soms ook samen. Laure ken ik iets minder goed, maar er is altijd een toffe sfeer in ons team.”

De 26-jarige spurtster nam de startbeurt voor haar rekening.

“In samenspraak met onze trainster Chris bespraken we de volgorde. Uiteindelijk belandde ik op de eerste plaats, wat ik wel tof vond. Bij de Cheetahs was ik het ook gewend om als eerste te lopen. Ik heb op een goeie manier de race ingezet. In de laatste rechte lijn kreeg ik het, net als iedereen, lastig door de tegenwind. Maar ik heb de stok als eerste doorgegeven aan Margaux. Zij hield heel sterk stand. Laure heeft dan ook een zeer sterke beurt gedaan en Ilana gelanceerd. Zij liep een race tegen zichzelf. Gelukkig kreeg ze veel steun van het publiek zodat ze kon blijven pushen voor de tijd.”

‘Vooraf niet aan BR gedacht’

De klok stopte op 3.42.32. Een absolute toptijd naar clubnormen.

“Ik wist op voorhand niet op welke tijd het Belgisch record stond. Het was meer ons doel om het clubrecord van 3.45.00 te verbeteren. Daar hoopten we op. Maar toen zagen we dat het wel een hele snelle tijd was en hoorden we dat we het BR verbeterd hebben. De laatste jaren heb ik minder met de nationale ploeg kunnen meelopen. Ik vind het dan wel grappig om met het clubteam toch nog het Belgisch record te halen.”

Margo van Puyvelde haalde in 2022 niet haar allerbeste niveau. Met haar beste seizoensprestaties van 54.61 (400m) en 57.95 (400m horden) bleef ze ruim onder haar recordtijden van 52.25 en 55.95 uit haar topjaar 2018.

“Het was een moeilijk jaar”, geeft ze toe. “Op training lukte het vaak wel goed, maar in de wedstrijden kwam het er niet uit. Op het einde van het seizoen had ik het gevoel dat het wel begon te draaien. Ik ben in april ook parttime beginnen werken. Dat kan ook een invloed hebben. Ik moet even wennen aan de nieuwe situatie.”

‘Focus op 400m’

Maar ze blijft vastberaden om opnieuw een zeer hoog niveau te bereiken en wie weet zelfs opnieuw een plaats af te dwingen bij de Cheetahs.

“Eigenlijk wil ik nu eerst terug vooral op de vlakke 400m focussen. Ik ben nooit echt een pure hordeloopster geweest. De focus naar de 400m om daarop de snelheid omhoog te krijgen. Dat is de eerste stap. Dan volgt de rest vanzelf.”