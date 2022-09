Vrouwen Ac Lyra pakken goud op 4x100m op het BK estafette en lopen Kim Gevaert en Elodie Ouedraogo van de tabellen in Belgische recordtijd

atletiekHet vrouwenteam van Ac Lyra (Hasse Hutsebaut, Elise Mehuys, Lynn Beck en Lien Torfs) stuntte zondag op het BK estafette in Kessel-Lo met goud op de 4x100m in een Belgisch record voor clubteams van 45.81. In een superspannende finale vloerde het LYRA-kwartet topfavoriet Racing Gent.

In de reeksen pakte Ac Lyra al uit met een zeer snelle tijd van 46.14. “Iedereen was heel blij na de reeks. Die tijd was al boven de verwachtingen”, vertelde Elise Mehuys die de rol van tweede loopster op zich nam. “Vooraf had ik eens uitgerekend wat we in theorie konden lopen op basis van de individuele tijden en de tijdswinst met de wissels. Een lage 46’er was haalbaar als echt, echt alles zou meezitten. Maar ineens zo laag in de 46 seconden. Daar waren we heel tevreden over.” Ondanks het feit dat ze in de reeksen ietsje sneller waren dan RCG (46.22) gingen de Gentenaren als favoriet de finale in. “Onze grootste concurrent, Racing Gent, had een heel sterk team. Zij konden zelfs nog Justine Goossens opsparen voor de finale. Dus we wisten niet goed wat we in de finale konden verwachten.”

‘Iedereen overtrof zichzelf’

In de finale hielden de Ac Lyra-spurtsters het hoofd koel. “Hasse is gestart. Als cadette – ze is nog maar 14 jaar – had ze vooraf toch wel stress. Maar ze deed het gewoon super”, loofde Mehuys haar teamgenote. “Ze gaf me perfect de stok door. Heerlijk om zo gelanceerd te worden en dan mensen in te halen en naar de leiding te lopen. Bij de wissel met Lynn hebben we een beetje geknoeid bij het doorgeven. Dat was zeker geen goeie wissel. Maar Lynn liep een fantastische bocht. Ze verloor geen terrein op Imke Vervaet van RCG. Lien heeft ook nog een supersterke laatste 100m gelopen. Ik denk dat we allemaal rapper hebben gelopen dan wat we op papier waard zijn. We hebben onszelf echt overtroffen in de finale. Anders valt dit niet te verklaren. Met een betere wissel had het zelfs nog sneller gekund.”

‘Zalig om met dit team het BR in handen te hebben’

Ze liepen het Belgisch record voor clubteams van Vilvoorde Ac (met Kim Gevaert en Elodie Ouedraogo in het team) van 45.84 uit 2001 van de tabellen. “Iedereen was echt héél, héél blij met de titel en het BR. We hebben met z’n vieren goed gevierd. Voor iedereen is het super om Belgisch recordhoudster te zijn. Allemaal hebben we een mooi seizoen gelopen en dit is een fantastische beloning. De kers op de taart. Echt zalig om met dit team het BR in handen te hebben. Dat BR hadden we ook echt niet verwacht. Ik kon het meteen na de finish nauwelijks geloven.”

Met de Belgian Rockets werd Elise Mehuys onlangs zesde in de EK-finale in München. Ze bracht heel wat extra estafette-expertise mee naar haar clubteam. “Bij Ac Lyra doen we van kleins af aan estafette. Daardoor kunnen de meesten het wel. Met mijn ervaring van de Rockets heb ik wel een inbreng gehad. Ik kon wat extra tips meegeven en iedereen helpen om rustig te blijven”, verduidelijkt ze. “We hebben gewoon perfect uitgevoerd waarop we getraind hadden. Vooraf hadden we er ook wel specifiek op getraind en dat heeft geholpen.”

‘Nagenieten van EK’

Het was de perfecte afsluiter van een droomseizoen. “Ik zit nu al in Italië op vakantie. Twee weken niet trainen en rust. Het was een gedroomde afsluiter van een hele mooie zomer. Ik ben heel gelukkig met wat ik allemaal heb bereikt. Het EK was een ongelofelijke ervaring. Fantastisch dat ik dat heb mogen meemaken. Ik ben er nog altijd van aan het nagenieten.”

