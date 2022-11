Vroege finalematch voor Maaseik in kwartfinale van Belgische beker

Volleybal beker van BelgiëGreenyard Maaseik trekt zaterdag naar sporthal Schotte in Aalst waar de kwartfinale in de Beker van België op het programma staat. Een match met finale-allures, beslist in één beurt. Maaseik versloeg de Oost-Vlamingen twee weken geleden vrij makkelijk in competitieverband. “Maar dat is geen waardemeter”, reageert ploegmanager Ivo Rutten. “We hebben het traditioneel niet makkelijk in Aalst, maar we willen verder bekeren.”

De terugkeer naar Aalst doet bij de Maaseikenaars allicht ook het verhaal van Martin Perin opnieuw opleven. De libero werd er een maand geleden het slachtoffer van hartfalen en moest in de kern vervangen worden door de Nederlander Steven Ottenvanger. “Dat zal wel even door de hoofden gaan, maar we weten dat het intussen weer goed gaat met Martin”, zegt Ivo Rutten. Maaseik moet het zaterdag wel zo goed als zeker zonder Henri Treial doen. “Hij was er in Roeselare niet bij wegens ziekte en ik vrees dat hij ook de wedstrijd in Aalst zal missen.”

Hersteld van Roeselare?

Is Maaseik hersteld van de nederlaag in Roeselare? “Ik vermoed van wel. We speelden zeker geen slechte wedstrijd, maar Roeselare staat duidelijk al verder. Veldslag verloren dus, maar gelukkig nog velen te gaan.” In de bekercompetitie is er in de fase van de kwartfinale geen herkansing mogelijk en is het zaterdag alles of niks voor de Maaseikenaars. “Inderdaad, maar dan krijg je een ander type van wedstrijd.”

Interessante wedstrijd

Twee weken geleden stuurden de Maaslanders Aalst met een 3-1 nederlaag terug naar de Ajuinenstad. Goede voorbode dus voor de bekermatch. “Was het maar zo. Helaas werkt het toch net iets anders. Aalst wil ook graag naar de halve finale en zal zich niet zomaar laten inpakken”, aldus Ivo Rutten. “Maar ook wij gaan voor de halve finale. Het wordt een interessante wedstrijd, in een zaal die ons niet echt ligt. Maar laat dat geen excuus zijn.”

De match in Aalst is voor Maaseik een eerste in een reeks van vijf matchen met beker-, competitie- en Europese verplichtingen. Volgende week trekken de Greenyard-jongens naar Zagreb voor de eerste match in de CEV-cup. Een week later komende Kroaten op bezoek in de Steengoed Arena.