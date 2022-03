Vroeg doelpunt van Yassin Gueroui (P.Eisden) beslist de wedstrijd: “We verruimen de kloof met concurrentie en pakken tweede plaats”

Het was van twee februari geleden dat Patro Eisden nog eens een overwinning mocht vieren. De vroege treffer van Yassin Gueroui leverde de Maaslanders drie waardevolle punten op en een tweede plaats in de rangschikking. Dat is een reden tot tevredenheid, ook al moest het team van Stijn Stijnen tot diep in blessuretijd bibberen om de voorsprong over de streep te trekken. “Omdat meerdere concurrenten punten lieten liggen, nestelen we ons alsmaar steviger in de top vier”, juichte matchwinnaar Yassin Gueroui na afloop.

De wedstrijd kon niet beter beginnen voor Patro Eisden. Na amper zes minuten legde Massengo fraai breed tot bij de inlopende Gueroui, die de bal laag in de verste hoek binnen mikte. Deze vroege goal leek een gezondheidswandelingetje in te luiden. Verkeerd gedacht. Mandel dat nog knokt voor het behoud, gaf zich niet zomaar gewonnen. Op een loeier van Jallah na, bleven echte doelkansen evenwel uit. Patro verzuimde tussendoor via Arénate en Baysol de tegenstander helemaal uit te tellen. En zo bleef het voor Eisden bibberen. Zo liet goalie Belin zich bijna verrassen door een verre lob van Lorthiois, maar onderscheidde hij zich ook toen hij een hoge vrijschopbal plukte voor de vrijstaande Kumbi.

Bibberen tot het einde

Matchwinnaar Yassin Gueroui toonde zich achteraf meer dan tevreden met de overwinning. Zeker toen hij hoorde dat concurrenten als Dessel en Dender punten lieten liggen. “Deze overwinning doet deugd en geeft ons wat meer ademruimte”, blikte Gueroui terug. “Het is al een tijdje geleden dat we nog eens een zege mochten vieren. De vroeg goal gaf meteen een goed gevoel. Eenmaal op voorsprong, trekken we immers meestal aan het langste eind.” Toch was het bang afwachten tot het laatste fluitsignaal. “We hadden de wedstrijd eerder moeten dood maken. Via Arénate en Baysal hadden we twee grote mogelijkheden om de tegenstander helemaal uit te tellen. Maar kijk. We zijn drie punten rijker. De manier waarop is niet belangrijk”, besluit Gueroui.

Eisden doet goede zaak in klassering

Ook Eisdens trainer Stijn Stijnen weet dat Eisden een goede zaak deed. “Deze zege tegen Mandel is een heel belangrijke”, beklemtoont Stijnen. “In de eindfase van de competitie is het niet evident dat je een wedstrijd wint. Ploegen onderin de rangschikking vechten voor het behoud en bovenin knokt men om in de eindronde te raken. Winst en verlies liggen dan ook heel dicht bij elkaar. Ik ben dan ook fier op mijn spelers. Ondanks de stress en de druk hebben we ons beloond met een driepunter. Ook verruimen we onze voorsprong op de nummer vijf van de klassering. We staan nu voor twee opeenvolgende uitwedstrijden tegen Visé en Rupel Boom. De partij tegen Visé wordt heel belangrijk. Samen met Luik, Dender, Franc Borrains en Patro vroeg deze club ook de licentie aan. We kunnen hen volgende week een mokerslag uitdelen”, weet Stijnen.

P.Maasmechelen: Belin, Dijkhuizen, Renson, Vandergeeten, Mustoe, Arénate (91' Kenne), Massengo, Sula (61' Brouwers), Bamona (84' Baysal), Bounou.

FC Mandel: Goblet, Mayele (88' Van Hyfte), Mangan, Lorthiois, Ferber, Kimpala, Chayebi (88' Zutterman), Kamy, Hervieu (94' Santens), Jalloh (72' Kumbi), Attal.

Doelpunt: 6' Gueroui (1-0).

Geel: Chayebi, Mangan, Mayele, Gueroui, Vandergeeten, Kenne.