Vrijschopspecialiste Chiara Steyvers (SV Zulte Waregem): “Ook wij willen play-off 2 winnen”

“Af en toe lukt het om op vrije trap te scoren”, glimlacht de voetbalster uit Oudenaarde. “Soms heb je ook wat geluk nodig. Tegen Aalst week mijn trap af en verdween zo in doel. Ik ben aan mijn eerste seizoen bij Zulte Waregem bezig, maar ik begon bij de tweede ploeg in tweede nationale. In oktober werd ik al doorgeschoven naar de kern van de Super League.”

Vaste waarde worden

Het gaat snel voor de personal trainer die werkt in de kinépraktijk van ploeggenote Amber De Priester. Nochtans was ze nog niet zo heel lang geleden het plezier in het voetbal kwijt. Na vijf jaar AA Gent Ladies trok ze naar de Olsa Ladies in tweede nationale. “Dat vijfde seizoen in Gent was er te veel aan”, blikt Steyvers terug. “Bij Olsa vond ik het weer plezierig, maar door de pandemie viel het tweede seizoen in het water. Ik wou weer wat hoger voetballen en verhuisde naar Zulte Waregem. Het volgende doel is vaste waarde in de A-ploeg proberen worden.”