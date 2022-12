Vriendenkring der Flandriens haalt cabaretier Karel Declercq en z’n koersende zonen Tim en Benjamin naar het Centrum Ronde van Vlaanderen

“Het initiatief komt van wielerjournalist Robert Janssens”, verduidelijkt Karel Declercq. “Hij zag een show van mij in Drongen en volgde ook het optreden tijdens een uitzending van Vive le Vélo in Sint-Pieters-Leeuw. Als voorzitter van de Vriendenkring der Flandriens kwam hij met de idee voor de pinnen om mij samen met twee zonen naar het Centrum Ronde van Vlaanderen te halen.”

Wat vrijdagavond zal gebeuren. “In het eerste deel van de show breng ik stukken uit ‘Sterren op de koersvloer’, een ludieke kijk op het wielrennen”, gaat de Izegemse cabaretier voort. “Vooral gebaseerd op eigen ervaringen. Daarna zullen Tim en Benjamin door Robert Janssens worden geïnterviewd. We hebben geluk, mijn twee koersende zonen zijn goed ter tale. Het zou me niet verbazen dat er wel eens een kwinkslag in mijn richting zal passeren. Terwijl zij aan het woord zijn, ga ik goed luisteren, want in het afsluitende deel van het optreden zal ik proberen zinspelen op wat gezegd wordt.”

Nog geen ploeg

Het had wel wat voeten in de aarde om een datum te vinden die zowel Karel, Tim als Benjamin Declercq paste. Die is gevonden. Volgende week vertrekt Tim Declercq met Quick.Step-Alpha Vinyl naar een eerste ploegstage. Broer Benjamin is nog op zoek naar een team voor 2023. Bij het Franse Arkéa-Samsic mocht hij niet blijven.

“Het UCI-systeem met die punten speelde in het nadeel van Benjamin”, zucht vader Declercq. “Voor de start van het seizoen werden binnen de ploeg tien renners aangeduid die de punten moesten pakken. Benjamin was daar niet bij. Hij moest vooral werken voor de ploeg. Op het einde van het seizoen kon hij nog een paar uitslagen rijden. Benjamin is 28 jaar. Hij is een puncher en zeker nog altijd profwaardig. De hoop op een contract gaven we nog niet op. Hij is ook aan het trainen. Om klaar te zijn als er een ploeg komt.”

Vrijdag 2 december in Centrum Ronde van Vlaanderen (Markt 43 Oudenaarde) om 20 uur: 8 euro voor leden, 12 euro voor niet-leden. Inschrijven: 0475/900.903 of liliane.robert@telenet.be.

