Vrienden Idner Martins (Lindemans Aalst) en Frank Depestele (Menen) tegenover elkaar in competitie-opener: “Idner was nog zotter als speler dan als coach”

Beiden waren topspelers in eigen land, Depestele als spelverdeler en Martins als hoekspeler. Ze draaiden ook mee in verschillende teams in buitenlandse topcompetities. In 2006 ontmoetten ze elkaar bij Iraklis Thessaloniki waarmee ze Grieks kampioen werden. Zowel Martins als Depestele beëindigden hun spelerscarrière rond hun veertigste om nadien aan hun loopbaan als coach te bouwen.

Hoe speciaal is het voor jullie om na 15 jaar nu als coach tegenover elkaar te staan?

Idner: “Toen ik destijds in Thessaloniki arriveerde, had ik onmiddellijke een goede connectie met Frank. Er waren wat problemen, maar we hebben die met het team en de coach uitgepraat. Sindsdien ging het in stijgende lijn en speelden we een schitterend seizoen. Ik heb mooie herinneringen aan die periode. Frank was een prima spelverdeler. Hij had een goede service en daarnaast was hij heel precies en snel en zorgde hij voor goede combinaties. We zijn altijd contact blijven houden. Nadat tegen elkaar speelden - ik met Friedrichshafen en hij met Panathinaikos - zijn we na afloop samen met zijn vader en broer iets gaan eten. De competitie mogen openen tegen zijn team en met Frank als coach van het jaar, is een eer. Een motivatie ook voor mijn eerste match in de Belgische competitie. Vooraf zullen we elkaar de hand schudden, maar tijdens de wedstrijd primeert onze job en willen we gewoon winnen. Die ingesteldheid hadden we allebei destijds op training al.”

Frank: “Ik ben wel blij om Idner terug te zien. We zijn altijd contact blijven houden. Ik wist dat hij in Düsseldorf woont en ik ben blij dat hij dichter bij huis een ploeg heeft gevonden (vorig seizoen was Martins coach in Qatar, red.). We waren ploegmaats in Thessaloniki. Hij kwam pas in het midden van het seizoen toe om iemand te vervangen en hij bracht meteen heel wat energie en schwung in de ploeg. Idner was niet de grootste, maar had wel een enorme vechtlust én de Braziliaanse passie. Hij was nog zotter als speler dan als coach (lacht). We waren dat seizoen geen titelfavoriet, maar werden toch kampioen. Een unieke prestatie voor de club. Nadien stonden we ook nog tegenover elkaar toen hij bij het Duitse Friedrichshafen speelde en ik bij Panathinaikos. Zaterdag telt het resultaat en zullen we even geen vrienden zijn. Maar nadien zullen we samen een pint drinken en over onze families praten”.

Wat verwachten jullie van de eerste match?

Idner: “Met een jonge ploeg als de onze, is het altijd moeilijk te zeggen of we er klaar voor zijn. Maar ik denk van wel. Onze prestaties gaan alleszins in de goede richting. We hebben een nieuw team en we zullen in de loop van het seizoen nog meer body en evenwicht moeten krijgen. Ik kon in de voorbereiding bij heel wat spelers een enorme progressie vaststellen. De tijd van oefenmatchen is voorbij en nu telt het resultaat. Op hoekspeler Leon Meier (duimbreuk, red.) na is iedereen inzetbaar. Hij houdt het momenteel nog bij recepties, maar mag vanaf volgende week de aanval hervatten”.

Frank: “Onze laatste oefenwedstrijden tegen Gent (1-3-verlies) en Haasrode-Leuven (3-2-winst) verliepen net als de rest van voorbereiding met ups en downs. We zijn klaar om een prestatie te leveren, maar zitten nog niet op topniveau. Dat hoeft ook niet, onze piek ligt later. Aalst heeft een sterk blok met veel wisselmogelijkheden. De thuisploeg kan een hoog niveau halen. Met een nieuwe coach en veel nieuwkomers is er een nieuw élan. De eerste wedstrijd zorgt sowieso voor heel wat stress. Samen met VHL en Gent zullen wij met Aalst strijden voor de derde plek. In dat opzicht is elk punt van belang”.

Wat zijn jullie ambities voor het komende seizoen?

Idner: “We beschikken over een mix van jonge en meer ervaring spelers. Ik ben ervan overtuigd dat we – mits hard werken en goede analyses – succes kunnen boeken. Ik heb in ieder geval de ambitie om in elke competitie zo hoog mogelijk te eindigen. Als speler heb ik altijd getracht om energie en positivisme uit te stralen. Die ingesteldheid wil ik ook op mijn spelers overbrengen en ik voel dat ook zij tot het uiterste willen gaan. Met hard werken, toewijding en opoffering komen we er wel”.

Frank: “Naast het behalen van de top vier is het ook een doel om ver geraken in de beker. In de Champions League willen we met het Tsjechische Karlovarsko de strijd aangaan voor de derde plaats (Menen werd verder ingedeeld in de poule van finalist Trentino en kampioen Kedzierzyn, red.). In de competitie denk ik dat alle teams versterkt zijn. Het feit dat de eerste zes teams zich plaatsen voor de play-offs geeft iets meer ruimte. Vorig seizoen mochten we geen steek laten vallen en speelde ik vaak met dezelfde basis. Het zal erop aankomen om een goed evenwicht te vinden en de spelers ook niet te overbelasten”.