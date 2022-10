Vrenz Bleijenbergh voelt zich in Oostende opnieuw gelukkig: “Ik maak hier deel uit van een schitterende club met een mooie accommodatie”

motorsport Kampioenen in BK uithouding snelheid bekend na laatste race in Zolder

De finale manche van de Zolder Endurance Trophy van de Motorsportschool.com op Circuit Zolder was meteen de afsluiter van het motorseizoen 2022. De laatste 2-uurswedstrijd bepaalde niet enkel de laatste zeges en podia van het seizoen, ook de titels in de klassen Superbike en Supersport werden uitgedeeld. Team 111 in Superbike en Derous-Dewever in Supersport zijn de kampioenen 2022 in de Zolder Endurance Trophy, terwijl de winnaars van de laatste wedstrijd luisterden naar de namen WBB Racing Team in Superbike en Lunatic in Supersport.

