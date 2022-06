Vrenz Bleijenbergh op weg naar Summer League: “Ik zal mijn NBA-droom niet snel opgeven”

Vrenz Bleijenbergh (21j) vertrekt naar Amerika waar hij van 7 tot 17 juli met Phoenix Suns deelneemt de NBA Summer League in Las Vegas. Nadat hij vorig jaar niet werd gedraft hoopt de ex-speler van Antwerp Giants via al zeker vier wedstrijden in de Summer League alsnog een plaats in de NBA af te dwingen.

De Summer League is een competitie waar de NBA-teams zich voorbereiden op het komende seizoen. De teams treden aan met spelers die juist gedraft zijn, die uit de G-League komen en met spelers die reeds één of twee jaar NBA-ervaring hebben opgedaan. Daarnaast vullen de ploegen hun kern aan met talentvolle spelers die in de rest van de wereld aantreden.

Dertien workouts legde Vrenz Bleijenbergh vorig jaar af in aanloop naar de NBA-draft. En ook dit seizoen werd de 2m08 grote Antwerpenaar nog van dichtbij gevolgd. Verschillende NBA-teams wilden Bleijenbergh opnemen in hun kern voor de Summer League. Uiteindelijk koos hij voor Phoenix Suns.

“Ik denk dat ik daar de meeste kansen kan krijgen. Phoenix had in de voorbije draft weinig picks. Een garantie op veel speelminuten heb ik niet. Elke kans die ik krijg moet ik grijpen. Zo kan ik me in de kijker spelen. Als ik de aandacht kan trekken van een coach of manager, dan is er veel mogelijk.”

“De week voor de Summer League verblijf ik in Phoenix. Daar zal ik kennismaken met mijn coach en ploegmaats. En zullen we ons voorbereiden op de wedstrijden die volgen in Las Vegas.”

Laatste kans ?

Vrenz Bleijenbergh heeft er een moeilijk jaar seizoen opzitten. Zijn verblijf bij de Spaanse club Betis Sevilla was geen succes. Na een coacheswissel verdween hij vanaf november uit de kern. Daarna werkte hij in maart nog een interim van een maand af bij Windy City Bulls, de opleidingsploeg van Chicago Bulls. Daar bleven zijn speelminuten ook zeer beperkt. Sinds november heeft hij geen wedstrijd meer gespeeld. Is Bleijenbergh, door het ontbreken van wedstrijdritme, klaar om het drukke programma van de Summer League af te werken ?

“Ik ben klaar voor de Summer League. Ik heb de voorbije maanden hard getraind. Zowel in Antwerpen met Giants-kiné Koen Embrechts als in Chicago bij de Windy City Bulls. Ik voel dat ik na Sevilla nog enorm veel vooruitgang heb geboekt. De voorbije maanden is mijn gewicht gestegen van 89kg naar 95kg.”

Nadat de draft in 2021 geen succes was, volgt nu de Summer League. Is dit de laatste kans voor Vrenz Bleijenbergh om zijn NBA-droom te realiseren ?

“Neen, dit is niet mijn laatste kans voor de NBA. Ik ben nog steeds maar 21 jaar. Tot mijn 24 of 25 zal ik alles doen om er te geraken. Ik zal mijn NBA-droom niet snel opgeven.”

Wat als Summer League geen succes wordt. Is er een plan B ?

“Als er na de Summer League geen NBA-interesse is, dan moeten we de opties in Europa bekijken. Dan gaan we op zoek naar een ploeg en een competitie waar ik me verder kan ontwikkelen. En waar ik speelminuten kan krijgen. Een herhaling van Sevilla wil ik vermijden.”

Programma Summer League

8/7 Phoenix-LA Lakers; 10/7 Washington-Phoenix; 12/7 Phoenix-Dallas; 15/7 Sacramento-Phoenix