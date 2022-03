Vrenz Bleijenbergh bij satellietploeg van Chicago Bulls: “G-League is ideale voorbereiding op Summer League”

BasketbalVrenz Bleijenbergh is aan zijn laatste weken bezig in Amerika. Begin maart sloot hij aan bij de Windy City Bulls, de satellietploeg van Chicago Bulls in de G-league. “Ik blijf hard werken. Ik heb mijn NBA-droom nog niet opgegeven”, zegt Bleijenbergh.

Veel speelvreugde kende Vrenz Bleijenbergh (21j, 2m08) nog niet in de G-league. De voorbije maand kwam hij bij de Windy City Bulls slechts drie minuten in actie.

“Ik wist dat mijn speeltijd beperkt zou zijn omdat ik laat in het seizoen arriveerde. Ik ben tevreden dat ik deze stap heb gezet. De voorbije maand was een ideale voorbereiding op de Summer League. Daar wil ik mij verder in de kijker spelen.”

Vrenz Bleijenbergh beleeft niet het seizoen dat hij had verwacht. Nadat hij de vorige zomer niet werd gedraft, koos hij voor het Spaanse Sevilla. Dat werd een afknapper. Na een coacheswissel verdween hij uit de ploeg.

“Je kan de situatie bij de Bulls niet vergelijken met deze bij Sevilla. Daar viel ik niet alleen naast de kern. Als dertiende speler moest ik ook op training langs de kant blijven. Hier in de G-league gaat het er professioneler aan toe. Bij de Bulls word ik constant opgevolgd en begeleid. Zelfs als ik niet op het terrein sta.”

Belgian Lions

Nog drie wedstrijden staan er op de kalender. Op 2 april speelt Windy City Bulls zijn laatste match tegen Capital City. Op 4 april keert Vrenz Bleijenbergh terug naar België. En begint hij met de voorbereiding op zijn volgende doel: de NBA Summer League in Las Vegas.

“Eerst ga ik enkele dagen op vakantie. Want het was mentaal een zeer moeilijk jaar. Daarna start mijn voorbereiding op de Summer League. Samen met Koen Embrecht, de kinesist van Antwerp Giants, zal ik een programma afwerken vooral gericht op fysiek en kracht.”

“Ik kijk ook uit naar de laatste window van de Belgian Lions. Eind juni en begin juli volgen er nog twee interlands tegen Slovakije en Servië. Daarna vertrek ik onmiddellijk naar Amerika.”

Summer League

Begin juli is het dan uitkijken naar de NBA Summer League in Las Vegas, een competitie voornamelijk met spelers die net gedraft zijn of die zich in de kijker willen spelen.

“Verschillende ploegen, Phoenix Suns, Oklahoma City Thunder en Chicago Bulls, tonen interesse en willen me in de selectie voor de Summer League opnemen. Ik had onlangs een gesprek met de general manager van de Bulls. Zij willen me graag houden. Er is nog niets beslist. Mijn keuze zal vooral bepaald worden door de speeltijd die de ploegen me kunnen bieden.”

Lees ook: meer basketbal