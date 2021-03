Vrancken over kwartfinale tegen Genk en verlenging Kaya: “Ik heb vandaag een quote van Muhammad Ali gebruikt...”

Waarna Vrancken... een quote van Muhammad Ali bovenhaalt. “Die is tekenend voor hetgeen er speelt in onze groep. ‘The fight is won or lost far away from witnesses - behind the lines, in the gym, and out there on the road, long before I dance under those lights.’ Je hebt de wedstrijden, waarin je als speler in de schijnwerpers staat. Maar dat is maar een klein gedeelte van het hele werk dat eraan vooraf gaat. Het is héél belangrijk dat dat werk in de juiste sfeer kan verricht worden. Met de juiste mindset. En daarvoor is Onur, als een cultuurbewaker, erg belangrijk." Of Vrancken in dat opzicht dan ook hoopt dat De Camargo en Defour zullen verlengen? “De gesprekken lopen. En ik denk ook aan Bijker”, voegt Vrancken toe. “Hij heeft zich door een moeilijke periode geknokt en past bij de club.”