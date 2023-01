VR Racing doet het prima in Dakar: “We worden hier zesde, beste Belgen en tweede in onze klasse”

Dirk Van Rompuy en Chris Goris (Toyota HDJ80, 923 punten) reden uiteindelijk naar de zesde plaats, één plaats beter dan die andere VR Racing Toyota HDJ80, die van Oostendenaar Erik Qvick en Jean-Marie Lurquin. Zij werden dus zevende in het algemeen klassement met 1055 strafpunten. Beide duo’s zagen de finish in Damman, in de top tien, een zeer mooi resultaat gezien er bijna 100 voertuigen aan de start van de wedstrijd stonden.

Erg moe, maar tevreden

Drijvende kracht achter het team is Dirk Van Rompuy en hij toonde zich aan de finish dan ook zeer tevreden: “We haalden de finish en zijn erg moe, maar uiterst tevreden. We worden hier zesde, beste Belgen en tweede in onze klasse, wat dus een zeer mooi resultaat is. We gaan nu eerst bekomen en dan iets totaal anders doen, met name de winterrally in Frankrijk, ‘Neige et glace’, waar ik samen met Jens Van Overschelde aan de start zal staan.”