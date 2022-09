Vorselaarse doelman Nick Adriaensen na 1-0 zege tegen Herselt: “Het belang van dit duel was groot”

Vorselaar stapte met twijfels de nieuwe competitie in. De doorwinterde formatie uit eerste provinciale had een wisselvallige voorbereiding achter de rug. Na het verlies op de openingsspeeldag tegen Retie, was er vorige week het gelijkspel op het veld van ‘s Gravenwezel-Schilde.

“Tegen Herselt zaten we in dezelfde situatie als in ‘s Gravenwezel-Schilde”, verwijst doelman Nick Adriaensen naar de 0-1 voorsprong bij de rust. “In ‘s Gravenwezel hebben we na de rust alles uit de kast moeten halen om een punt uit de brand te slepen. Dat gegeven kwam zaterdag tijdens de rust opnieuw ter sprake. Nu hebben we die bonus wel over de streep kunnen trekken. Hoewel het nog bijzonder vroeg in het seizoen is, is dit op het mentale vlak een welgekomen opsteker.”