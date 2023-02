Voorzitter Yves Dockx ziet Heist Cycling Team explosieve groei kennen: “We willen zo professioneel mogelijk werken”

Voorzitter Yves Dockx stelt tevreden zijn nieuwe ploeg voor. “We hebben momenteel 105 aangesloten renners. Vorig jaar begonnen we het seizoen met 75 renners. We zitten dus duidelijk in de lift. Meerdere factoren zullen daarbij ongetwijfeld een rol spelen, maar onze goede werking is er daar zeker een belangrijke van. We willen zo professioneel mogelijk werken. Hoewel we kameraadschap hoog in het vaandel dragen en inzetten op sfeer, komen we naar de buitenwereld toch professioneel over. Dat kan soms gaan om kleine details. Ik vind het bijvoorbeeld fijn, wanneer onze renners allemaal de clubkousen dragen. Uniformiteit zorgt voor een positieve uitstraling. Uiteraard is er meer dan dat. We kunnen onze renners een mooi programma aanbieden, waarin zelfs een aantal UCI-koersen worden opgenomen.”