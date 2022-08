Voorzitter Wouter Donck stelt Omloop van het Houtland voor: “Jubileumeditie zal sterke bezetting kennen”

Wielrennen profsOp 21 september zal de Omloop van het Houtland een bijzonder sterke bezetting kennen. Het moet een feesteditie worden, want de koers is aan haar vijfenzeventigste uitgave toe. Eernegem neemt de plaats van Middelkerke in als startplaats. Het ziet ernaar uit dat een topdeelnemersveld op de afspraak zal zijn.

De organisatoren van de vijfenzeventigste editie van de Omloop van het Houtland hebben bekendgemaakt dat ze op woensdag 21 september kunnen uitpakken met een nog nooit gezien deelnemersveld. Op de nieuwbakken startsite in Eernegem, dat de plaats inneemt van Middelkerke, zullen niet minder dan acht WorldTeams vertrekken in de 1.1-wedstrijd.

Voorzitter Wouter Donck geeft meer uitleg. “Aan het parcours wordt nog steeds gesleuteld. Wel is geweten dat er plaatselijke ronden gereden worden in Eernegem en ook in aankomstplaats Lichtervelde. Met Intermarché-Wanty Gobert, Team DSM, Cofidis, Lotto Soudal, Jumbo-Visma, BORA-Hansgrohe, Israel-Premier Tech en Team Bike Exchange-Jayco hebben we nu reeds acht WorldTeams weten te strikken. Voorts komen ook Team Arkéa-Samsic, Total Energies, Alpecin-Deceuninck, Sport Vlaanderen-Baloise, Human Powered Health, UNO-X en Bingoal Pauwels Sauces-WB aan de start. De rest van het deelnemersveld vullen we op met continentale ploegen waarin heel wat streekrenners hun opwachting maken. De jubileumeditie zal een sterke bezetting kennen.”

Vernieuwd parcours

Waarom komen zoveel ploegen uit de WorldTour naar West-Vlaanderen afgezakt? Wouter Donck gaat er dieper op in. “Ik denk dat sommige ploegen hun puntenaantal in de UCI-ranking nog wat willen optrekken om zo ook volgend seizoen zeker te zijn van hun plaatsje bij de topteams. Met Eernegem kent de Omloop van het Houtland een nieuwe startplaats. Wij kregen meteen een positieve reactie toen we gingen polsen bij het gemeentebestuur van Ichtegem-Eernegem om als startplaats van onze koers te fungeren. Niet veel later was alles al in kannen en kruiken.”

“We moeten dus een nieuw parcours uitbouwen en daar zijn we volop mee bezig. Wel is al geweten dat we drie plaatselijke ronden gaan afwerken in Eernegem met daarin de kasseizone van de Lookhuisstraat. In Lichtervelde ligt traditioneel de eindmeet. Daar gaan we ook nog enkele plaatselijke lussen rijden. Het traject tussen beide punten zijn we nu nog exact aan het uittekenen. Vorig jaar zegevierde de Nederlander Taco van der Hoorn licht afgescheiden in Lichtervelde. Zijn landgenoot Danny van Poppel won de groepssprint voor de tweede plaats voor Gerben Thijssen en Timothy Dupont.”

