Voorzitter Wim Claes droomt van bekerwinst met Kontich: “We willen ons fantastisch seizoen in schoonheid afsluiten”

Thuisploeg Kontich, dat twee reeksen hoger speelt, is alvast torenhoog favoriet. “Toch tenminste als De Kempen B het eerlijk speelt en niet teveel jongens van de A-ploeg meebrengt”, aldus Claes. “Bovendien zie je in de beker wel vaker verrassingen. Al gaan we er natuurlijk alles aan doen om ons fantastisch seizoen ook in schoonheid af te sluiten. We kunnen tenslotte een beetje geschiedenis schrijven, want het is van begin de jaren 70 geleden dat Kontich de Beker van Antwerpen nog eens gewonnen heeft. En oké, het is een heel lang en zwaar seizoen geweest, maar ik hoop toch dat de spelers zich nog één laatste keer kunnen opladen.”

Pijnlijke uitschakeling in eindronde

Claes komt ook nog een keer terug op het 1-2-verlies afgelopen weekend in de eindronde tegen Blankenberge. “Die nederlaag kwam bijzonder hard aan. Vooral omdat we de betere ploeg waren. We hebben het alleen nagelaten om het af te maken. Wij hebben bijvoorbeeld slechts één keer gescoord uit zes à zeven kansen, terwijl een efficiënt Blankenberge amper drie mogelijkheden gehad heeft, maar wel twee keer raak trof. Dat maakt het bijzonder zuur. Niet dat de promotie een must was, maar zowel de club als de spelersgroep wil wel zo hoog mogelijk spelen. En ik weet wel dat zelfs met een zege tegen Blankenberge de promotie nog lang niet binnen was, maar met Geel stond in de volgende ronde wel een heel mooie affiche op het programma. Bovendien lagen er misschien mogelijkheden nadat Geel in de eerste ronde maar liefst drie keer rood pakte en dus heel wat jongens moet missen dit weekend.”

Trainersknoop doorgehakt

Met het aantrekken van Renzo Flebus (Lille), Bram Kerckhofs (Racing Mechelen) en Tim Peleman (Leest) hoopt Kontich volgend seizoen opnieuw te kunnen meedoen voor de prijzen. Jari Verdoren (Schelle) en Nils Wosky (Tisselt) zoeken dan weer andere oorden op. Arman Sucu stopt en ook Victor De Cock en Tivi Huygen denken eraan om hun voetbalschoenen aan de haak te hangen. Ondertussen is het ook nog niet duidelijk wie volgend jaar coach wordt. “De trainersknoop is wel doorgehakt, maar meer kan ik daar voorlopig niet over zeggen”, besluit Claes ietwat mysterieus.

