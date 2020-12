Voorzitter Wendy De Wit van Thes Sport ziet herstart van de competitie in eerste nationale niet zitten met de nieuwe voorstellen van de KBVB

“Het is een soep aan het worden. Wij hadden samen met Heist en Tienen een mooi voorstel uitgewerkt. Waarom de KBVB dit niet wil aanvaarden is voor mij een groot vraagteken. Het was een voorstel om net zoals de clubs uit de Pro League te kunnen genieten van uitzonderingsmaatregelen. Op de koop toe legden we een voorstel op tafel om sneltests te doen. Zo konden we de trainingen hervatten op 15 december om daarna met een beperkt publiek te kunnen spelen. De coronacijfers dalen wel, maar blijkbaar wil de KBVB nog geen publiek toelaten. De clubs uit eerste nationale hebben inkomsten nodig om te overleven. Zonder publiek en kantine is het financieel niet haalbaar.”

Er zijn nog drie mogelijkheden om een doorstart van de competitie toch nog te kunnen laten doorgaan. Welke piste geniet jouw voorkeur?

“De drie mogelijkheden hebben allemaal nadelen. Om even kort te reageren op één van die mogelijkheden. We zouden in januari de trainingen moeten hervatten en spelen vanaf half februari tot einde juni. Stel dat er vanaf mei weer publiek toegelaten is, met het spelen van het Europees Kampioenschap krijg je dan praktisch geen volk over de vloer. En dan zouden we einde juni stoppen. Hoe gaan de spelers zich voorbereiden op het seizoen erna? Dat is ook niet simpel, hé. De Waalse clubs willen de handdoek in de ring gooien en de competitie onmiddellijk stopzetten. Ik kan de Waalse clubs wel volgen in hun redenering.”

Stevenen we af op een competitiestop of zie je nog een uitweg?

“Ons voorstel was zeker doenbaar en volgende maandag komen we allemaal nog eens samen. Voetbal Vlaanderen, de Pro League en de KBVB. Er moet toch een uitweg zijn? Voor Thes Sport is het duidelijk. Spelen zonder publiek en zonder het openen van de kantine is te kostelijk. Dan kunnen we inderdaad beter de stekker eruit trekken en ons toeleggen op volgend seizoen, om dan weer op een normale manier te starten.”