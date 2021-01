Voorzitter Vincent Mispelaere (SV Wevelgem City) opgetogen met komst van nieuwe keepertrainer: “Christophe Descamps is de ontbrekende schakel”

“Descamps is onze missing link””, aldus voorzitter Vincent Mispelaere. “De ontbrekende schakel. Tijdens het gesprek dat ik met hem had, is gebleken dat Descamps staat te popelen van ongeduld om deze voor hem nieuwe uitdaging aan te gaan. Hij wil meeschrijven aan het Wevelgems verhaal. Een verhaal waarin we jonge keepers laten doorgroeien in de club en liefst ook laten doorstromen naar onze eerst elftallen. De persoonlijkheid van Descamps, voor wie er veel belangstelling was (van onder meer zijn ex-ploeg Wervik, red.), sprak me meteen aan. Descamps is ernstig als het moet, luchtig als het kan. Ik ben ervan overtuigd dat hij de juiste man op de juiste plek is. Iemand met zijn ervaring zal niet alleen een meerwaarde bieden aan onze ervaren doelmannen, maar vooral ook aan onze jeugdige keepers. Descamps, die niet alleen de doelmannen van de eerste ploeg maar ook die van de bovenbouw zal trainen, zal het niveau van onze keepers gegarandeerd opkrikken.”