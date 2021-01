Voorzitter Tom Verlinden (Tervuren-Duisburg): “Wij zien heropstart enkel zitten als de kantines open kunnen”

“We hebben al veel gedebatteerd over een mogelijke heropstart met de andere voorzitters uit eerste provinciale. Wij zouden het alleen zien zitten als de kantines open kunnen”, zegt Tom Verlinden. “Ik hoop voor de jeugd dat ze toch nog opstarten tot en met U21 en dat ze de seniors dan supprimeren, wat me meer dan logisch lijkt zolang dat de kantines niet opengaan.”

“Als er nog tien wedstrijden gespeeld zouden kunnen worden met geopende kantines en toeschouwers dan is dat voor ons geen probleem. Maar als dat niet het geval is dan is dat zeker uit den boze.”

Quote Enkele sponsors gaven er de brui aan Tom Verlinden

“Sportief zijn er momenteel niet echt grote gevolgen. Ik hoop dat er weinig verloop van spelers zal zijn. Financieel gezien is het toch wel echt een jaar waarin we wat inkomsten mislopen. We konden geen barbecues, spaghettifestijnen, toernooien en paaskamp organiseren. Verder bleven de kantines gesloten en gaven enkele sponsors er de brui aan. Het is normaal dat mensen uit de horeca niet langer sponsoren.”

“Of het moeilijk is om positief te blijven? We zijn dit seizoen nooit gestopt met trainen tot U13. Dat houdt toch een bepaalde dynamiek in de club. Het loopt dus wel, maar daar boven is het windstil. Ik vrees dat bepaalde oudere spelers wel eens zouden kunnen stoppen met voetballen.”

“Het is ook zo dat de jonge gasten een jaar opleiding gemist hebben. Zij konden een jaar niet voetballen en moeten toch doorschuiven naar de volgende leeftijdsgroep. Van de spelers uit onze jeugdopleiding waarvan we dachten dat ze de stap naar de eerste ploeg aan konden mits een jaar bij onze ploeg in vierde provinciale zitten momenteel in de wachtkamer.”

“Of het koffiedik kijken is voor de kern van volgend seizoen? We zijn daar al heel hard mee bezig. Alle gesprekken zijn achter de rug en we verwachten van de spelers een akkoord ten laatste eind januari. Vyncke (Elewijt) en Bergiers (Perwez) lieten al weten dat ze de club verlaten. Verder hopen we iedereen te behouden.”